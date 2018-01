Un passante sente il pianto di un neonato in un cassonetto dei rifiuti, allerta le autorità e quando i vigili del fuoco accedono all’interno del cassonetto, dopo aver tagliato il ferro con un flessibile, trovano un bambolotto rotto.

La stampa precisa che si trattava di un vecchio “Cicciobello” il cui meccanismo si era inceppato ripetendo il suono del pianto che dall’esterno veniva percepito come il gemito di un bimbo vero.

Passante sente il pianto di un neonato in un cassonetto dei rifiuti, è accaduto a Vicoforte, un paesino della provincia di Cuneo in Piemonte

L’allarme è stato lanciato nella mattina del 1° giorno dell’anno, i 1° gennaio del 2018 il destino ha giocato un brutto scherzo alle autorità chiamate ad intervenire a Vicoforte, beffato da un bambolotto rotto anche il solerte cittadina che ha temuto per l’inculimita di un bimbo, rivelatosi invece solo un giocattolo.

Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Mondovì e l’ambulanza del 118.

Non è la prima volta che un bambolotto finito tra i rifiuti trae in inganno qualcuno, era già accaduto nella provincia di Venezia che il suono di un giocattolo fosse scambiato per il pianto di un neonato in un cassonetto.