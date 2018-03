Marco Sportiello, portiere della Fiorentina, è stato l’ultimo dei giocatori della squadra viola a vedere Davide Astori, morto per bradicardia il 4 Marzo scorso a Udine. A distanza di tre settimane dalla tragedia che ha colpito tutto il mondo del calcio, e non solo, il portiere rompe il silenzio su quelle che sono state le ultime parole di Davide Astori.

Ospite insieme ad altri membri della squadra toscana alla festa per i 10 anni di attività del quotidiano Corriere Fiorentino, celebrata lo scorso 21 Marzo, Marco Sportiello ha ricordato il compagno, ma soprattutto l’amico scomparso improvvisamente e prematuramente.

In particolar modo ha fatto riferimento alle ultime parole di Davide Astori e spera di non esser stato effettivamente l’ultimo a vederlo o sentirlo.

“Spero di non essere stato io l’ultima persona ad Davide ha sentito, spero che abbia mandato un messaggio alla sua compagna o abbia visto l’ultima foto di sua figlia. Per noi è stata una tragedia che ci ha davvero molto scosso. Però allo stesso tempo ci ha responsabilizzato un po’ tutti. Lui era quello che bacchettava i più giovani e responsabilizzava i più anziani, era il nostro punto di riferimento non solo in campo ma anche fuori dal campo. È stata una grande perdita”.