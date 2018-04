È stato soprannominato “Super ponte 2018” e, nelle ultime ore, in rete non si parla d’altro. Nello specifico si tratta dell’elenco di scuole chiuse per ponte, quello che vedrà coinvolte ben due festività: il 25 Aprile e il 1° Maggio.

Scuole chiuse per ponte 25 aprile e 1° maggio 2018.







I quotidiani e i vari siti web parlano di 10 e più giorni di festività scolastiche che prenderanno il via la prossima settimana, ossia nei giorni che precedono o si susseguono al prossimo 25 Aprile, anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, e si protrarranno oltre la festa dei lavoratori, celebrata martedì 1° Maggio.

Ma come viene effettuato questo calcolo?

E soprattutto chi aderirà a questo “super ponte”?

Facciamo insieme due calcoli per meglio comprendere quali e se vi saranno scuole chiuse per ponte 25 aprile e 1° maggio 2018.

Come da calendario scolastico 2017/2018 reso noto l’estate scorsa, saranno ben 14 le regioni che vedranno le scuole chiuse per ponte nella giornata di lunedì 30 Aprile:

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Piemonte;

Trentino Alto Adige;

Valle d’Aosta;

Veneto;

Umbria;

Abruzzo;

Lazio;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;



Tale scelta determina una chiusura scolastica di circa 2 giorni che, a seguito dello sciopero del personale Ata e di quello docente indetto dall’Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori) per il prossimo 2 e 3 Maggio, potrebbe “allungarsi” fino a lunedì 7 Maggio (a meno che gli studenti non vogliano fare ritorno tra i banchi per la sola giornata di venerdì 4 Maggio).

Ma il numero di scuole chiuse per ponte potrebbe aumentare.

Non bisogna infatti dimenticare che ogni calendario scolastico regionale è soggetto a variazioni e che ogni istituto può gestire in piena autonomia i 200 giorni di scuola obbligatori da effettuare ogni anno, prediligendo alcuni giorni di chiusura a discapito di altri.

Per tale motivo è possibile che qualcuno scelga di programmare le vacanze scolastiche in modo diverso.

Tenendo conto che la festività del 25 Aprile cade di mercoledì, sarà possibile per alcuni scegliere un lungo ponte che comprenderà il 26 e il 27 Aprile, giorni ai quali si aggiungerà il ponte del 1° Maggio e lo sciopero di due giorni sopra citato.

Si avranno così scuole chiuse per ponte per circa 10 giorni ma non sono da escludere ulteriori aggiunte come ad esempio la Liguria che ha segnalato tra i gironi di festa anche lunedì 23 e martedì 24 aprile 2018.

Data la soggettività delle scelte, è opportuno per i genitori fare riferimento alle comunicazioni trasmesse dai singoli istituti scolastici.





Fonte: Anief – Adnkronos