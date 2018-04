Kate e William sono veri e sinceri? L’immagine della Duchessa di Cambridge sempre assolutamente impeccabile dopo il parto crea quasi imbarazzo tra le mamme e le neomamme che dall’esperienza della nascita escono estremamente provate o comunque fisiologicamente stanche.

La presentazione del Royal Baby al mondo è una consuetudine, diciamo anche che è un dovere a cui le spose dei principi non si possono assolutamente sottrarre. Pertanto è chiaro che Kate abbia dovuto sostenere questa incombenza come tutti gli oneri del suo ruolo.

A rendere Kate splendida darebbe stato il cosiddetto “Team Kate”, ovvero un manipolo di truccatori e parrucchieri avrebbe lavorato sulla Duchessa subito dopo il parto e la sua stilista di fiducia avrebbe fatto il resto con un evocativo vestito rosso.

Malgrado questa macchina delle apparenze, validi esperti del linguaggio del corpo assicuravo che Kate e William sono veri e sincertamente innamorati.

Kate e William sono veri, sinceri nello sguardo e nella ricerca l’uno dell’altro: lo conferma il linguaggio del corpo

Il linguaggio del corpo dei Duchi di Cambridge è stato analizzato da Patti Wood e l’esito dell’esame degli atteggiamenti della coppia è stato più che confortante:

Kate e William non si sono forzosamente comportati come reali, hanno dimostrato inevece una inequivocabile autenticità e un forte legame affettivo tra loro, cose che non possono essere recitate.

Così si può sintetizzare l’esito dell’analisi delle indicazioni date dal corpo di Kate e William mentre presentavano al mondo il loro terzo bebè.

Patti Wood, esperta in linguaggio del corpo, ha esaminato tutti gli atteggiamenti fisici di Kate e William.

Quasi cinque anni fa, quando presentarono al mondo il loro primo bambino, Kate e William erano meno rilassati. Ad indicare la tensione i piedi di Kate, quasi sovrapposti l’uno all’alto. Anche i sorrisi apparivano sforzati rispetto a quelli che la coppia sfoggerà in seguito, ovvero al momento della presentazione al mondo del secondo e de terzo figlio.

Maggior e rilassatezza ha contraddistinto la presentazione della seconda Royal Baby mentre è stato totale l’agio di Kate e William nel mostrare al mondo il terzo figlio.

L’esperta del linguaggio del corpo nota che in ogni foto la coppia è completamente armonica: Kate e William si guardano con complicità e i loro sguardi dimostrano la reciproca presenza l’uno per l’altro.

William ha costantemente ruotato le dita dei piedi e il busto verso sua moglie, questo atteggiamento del corpo significa attenzione, protezione e amore.

Kate e William sono veri e sinceramente innamorati, secondo gli esperti lo dicono le loro mani e i loro occhi.

In modo particolare le mani di William accompagnano la moglie indicandole i pericoli e tutelandola, si chiudono appena come a stringere nella famiglia la forza e la concentrazione anche in un momento in cui gli occhi del mondo sono su di loro.