Noi adulti perdiamo troppo spesso di vista il valore emozionale dell’abbraccio, siamo abituati a dare all’abbraccio anche un senso sociale, lo stesso per cui si saluta per cortesia e buona educazione. Nell’ abbracciare i bambini, nel considerare l’abbraccio dei figli e nell’educare i piccoli al valore delle carezze e delle coccole è però d’obbligo tornare al senso naturale di questo gesto.

Sono pochi gli abbracci che restano istintivi nella vita adulta: quelli passionali e quelli profondamente affettivi (com’è l’abbraccio dato e ricevuto da un figlio) sono i migliori abbracci maturi della vita e i più significativi.

Il bambino, a differenza dell’adulto, non conosce sovrastrutture sociali, quindi, per lui, abbracciare ed essere abbracciato è un atto unicamente sensoriale ed emozionale.

I sensi e le emozioni sono delicati in età precoce, è per questo che gli adulti debbono considerare debitamente quanto sia importante il rispetto nell’azione dell’ abbracciare i bambini, come in quella del farsi abbracciare da loro.

L’abbraccio di un bambino non si pretende mai nè mai si nega al cucciolo d’uomo un gesto d’affetto.

Spogliato dalle sovrastrutture sociali, l’abbraccio puro è un atto di emozione (è un’azione emozionale e sensoriale), come ogni emozione può genere o piacere (quindi benessere) o fastidio (quindi malessere).

Gli abbracci piacevoli sono benefici, quelli fastidiosi arrecano disagio e generano difficoltà, imbarazzo e persino “dolore”. Considerando l’atto di abbracciare i bambini, va tenuto in debito conto il fatto che le emozioni infantili non conoscono filtri né mezze misure: il bambino è un turbinio emozionale, è un fuoco d’artificio di sentimenti. Pertanto un piccolo fastidio può corrispondere nel bambino a un grande turbamento.

Abbracciare i bambini – gli effetti dell’abbraccio positivo sulla psiche infantile

L’abbraccio postitivo:

sprigiona endorfine , mette in moto cioè l’ormone della felicità;

iducia nel mondo e massimizza l’ affidamento all’adulto di riferimento – in questo senso l’abbraccio fonda anche la aumenta la fe massimizza l’– in questo senso l’abbraccio fonda anche la fiducia nel futuro;

minimizza lo stress ;

aiuta l’adattamento del bambino alla vita sociale perché gli dà un porto sicuro in cui approdare, ovvero rappresenta il conforto e l’aiuto;

ha un positivo effetto Problem Solving per cui cura e risolve le situazioni di crisi e smarrimento.

Abbracciare i bambini è un atto d’amore senza età

Se abbracciare i bambini piccolissimi equivale e fare da ponte tra la vita intra uterina e quella extra-uterina, abbracciare i bimbi grandicelli significa rappresentare loro l’accoglienza, l’amore oltre ogni ostacolo, limite o difetto.

E’ un bene persino abbracciare gli adolescenti, anche ostentando un abbraccio contro un rifiuto. In questa delicata fase della crescita l’abbraccio equivale ad un’affermazione di presenza: il porto sicuro c’è sempre e resiste alle tempeste.

L’abbraccio negativo, ovvero quello a cui il bambino non si presta o che non vuole, realizza il contrario di tutto questo.

Crescere senza abbracci aumenta rabbia, stress e disadattamento sciale

I bambini che non ricevono abbracci, come gli orfani, piangono di meno perché comprendono assai precocemente che a quel grido d’aiuto (che è il pianto) non risponderà proprio nessuno. Tuttavia non sono per questo più calmi, all’opposto il bisogno affettivo accumulato e non soddisfatto si trasforma in reazione negativa allo stress e all’ansia. E’ per questo che i bambini non coccolati diventano più aggressivi, violenti, poco inclini a fidarsi degli altri, chiusi, emotivi e insicuri.

I benefici dell’abbraccio (come poc’anzi elencati) aiutano lo sviluppo delle connessioni neuronali, la scienza vuole che l’abbraccio sostenga anche l’intelligenza dei bambini. E’ nello stimolo di una molteplicità di funzioni positive che i neuroni lavorano attivamente, questo farebbe dei bambini tanto abbracciati bimbi persino più intelligenti.

La potenza dell’abbraccio palesa la sua forza quando l’essere coccolati e affettivamente considerati “salva” i diversamente abili ovvero aiuta i non normodotati a reagire meglio e più positivamente agli stimoli quotidiani.

