Lo scorso 8 maggio Mimma Dente, una mamma 37enne di Battipaglia, diede alla luce due gemelli, un maschietto e una femminuccia. Subito dopo aver partorito la donna è andata in coma. La causa di tutto sarebbe stata un’emorragia cerebrale post-parto innescata da una grave forma di eclampsia. A 36 giorni dal parto, l’agonia della giovane madre è finita nel peggiore dei modi: Mimma Dente è morta, il decesso lo scorso lunedì 11 giugno.

Mercoledì 13 giugno Battipaglia ha celebrato il suo addio alla concittadina: Mimma Dente è morta, per lei palloncini rosa e azzurri liberati nel cielo.

Dinnanzi alla chiesa San Gregorio VII di Battipaglia, dove sono stati celebrati i funerali di Mimma Dente, i concittadini hanno liberato verso il cielo palloncini azzurri e rosa.

Questa mamma ha letteralmente dato la vita per i suoi figli venuti al mondo grazie alla sua tenacia, per quasi 10 anni Mimma e Donato, il marito, hanno inseguito il sogno di diventare genitori.

Il profilo Facebook di Mimma sta raccogliendo in queste ore i messaggi carichi di dolore e cordoglio di amici e parenti.

Il marito, nel dedicare alla moglie “buon viaggio”, ha pubblicato un’immagine bellissima; la foto è stata scattata nel 2015, ora, però, si carica di significato per l’uomo appena divenuto papà e appena rimasto senza il suo grande amore.

Vita da Mamma ha pregato per Mimma, lo ha fatto senza conoscerla perché lei, come ogni mamma, avrebbe meritato l’abbraccio dei suoi figli, il futuro dei suoi figli, la loro gioia e soddisfazione.

La vita è stata crudele con Lei e con i suoi bambini, cullati nel grembo per nove mesi, desiderati per un tempo infinito e infinitamente carico d’amore. Ma la vita è stata crudele anche con papà Donato che avrebbe fortemente voluto vivere quel per sempre di felicità promesso a Mimma e duramente ricercato.