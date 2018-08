Quando inizia la scuola?

Sebbene sia da poco trascorso Ferragosto, e molte famiglie si stanno ancora rilassando, godendosi le meritate vacanze estive, c’è già chi si chiede qual è la data del primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico, o meglio in quale giorno si farà ritorno tra i banchi delle scuole di tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Quando inizia la scuola: calendario scolastico 2018-2019.

Per sapere in modo preciso quando inizia la scuola in ogni regione d’Italia, Vita da Mamma ha stilato un elenco che prende spunto dai comunicati ufficiali pubblicati online sui portali web delle varie regioni.

Come già accaduto negli anni passati, l’apertura dei cancelli dei vari istituti scolastici non avverrà nello stesso giorno, vi saranno infatti regioni, in particolar modo nel Nord Italia, che anticiperanno la data mentre in altre, soprattutto al Sud, la stessa verrà posticipata, prolungando così le vacanze degli studenti.

L’elenco che qui di seguito spiega quando inizia la scuola fa riferimento all’apertura delle scuole dell’infanzia, cioè le scuole materne, e a quella delle scuole di tutti gli ordini e gradi di istruzione (scuola elementare, media e superiore).

Tuttavia è importante ricordare che, anche laddove non venga segnalato, la scuola dell’infanzia ha la facoltà di anticipate l’avvio delle attività didattiche o posticiparne la conclusione. E’ quindi preferibile chiedere maggiori informazioni presso la segreteria della propria scuola.

Quando inizia la scuola: date regione per regione.

Ecco in quale giorno del prossimo Settembre i bambini e gli adolescenti rientreranno nelle loro classi.

Quando inizia la scuola nelle regioni dell’Italia settentrionale:

Emilia Romagna : le scuole riapriranno lunedì 17 Settembre 2018 e chiuderanno venerdì 7 giugno 2019;

: le scuole riapriranno lunedì 17 Settembre 2018 e chiuderanno venerdì 7 giugno 2019; Friuli Venezia Giulia : le scuole riapriranno lunedì 10 Settembre 2018 e chiuderanno mercoledì 12 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019);

: le scuole riapriranno lunedì 10 Settembre 2018 e chiuderanno mercoledì 12 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019); Liguria : le scuole riapriranno lunedì 17 Settembre 2018 e chiuderanno martedì 11 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019);

: le scuole riapriranno lunedì 17 Settembre 2018 e chiuderanno martedì 11 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019); Lombardia : le scuole riapriranno mercoledì 12 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019 eccenzion fatta per la scuola d’infanzia che riaprirà mercoledì 5 Settembre 2018 e chiuderà venerdì 28 giugno 2019;

: le scuole riapriranno mercoledì 12 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019 eccenzion fatta per la scuola d’infanzia che riaprirà mercoledì 5 Settembre 2018 e chiuderà venerdì 28 giugno 2019; Piemonte : le scuole riapriranno lunedì 10 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019);

: le scuole riapriranno lunedì 10 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019); Trentino-Alto Adige (provincia di Bolzano) : le scuole riapriranno mercoledì 5 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 15 giugno 2019;

: le scuole riapriranno mercoledì 5 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 15 giugno 2019; Trentino-Alto Adige (provincia di Trento) : le scuole riapriranno mercoledì 12 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà venerdì 28 giugno 2019);

: le scuole riapriranno mercoledì 12 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà venerdì 28 giugno 2019); Valle D’Aosta : le scuole riapriranno mercoledì 12 Settembre 2018 e chiuderanno mercoledì 12 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019);

: le scuole riapriranno mercoledì 12 Settembre 2018 e chiuderanno mercoledì 12 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019); Veneto: le scuole riapriranno mercoledì 12 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà venerdì 28 giugno 2019);

Quando inizia la scuola nelle regioni del centro Italia:

Lazio : le scuole riapriranno lunedì 17 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019);

: le scuole riapriranno lunedì 17 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019); Marche : le scuole riapriranno sabato 15 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019;

: le scuole riapriranno sabato 15 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019; Toscana : le scuole riapriranno lunedì 17 Settembre 2018 e chiuderanno lunedì 10 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019);

: le scuole riapriranno lunedì 17 Settembre 2018 e chiuderanno lunedì 10 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019); Umbria: le scuole riapriranno mercoledì 12 Settembre 2018 e chiuderanno sabato 8 giugno 2019 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà sabato 29 giugno 2019);

Quando inizia la scuola nelle regioni dell’Italia meridionale e nelle isole: