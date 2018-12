Tra i feriti gravi di Strasburgo c’è un Italiano, si tratta di un giornalista 29enne ferito alla testa, le sue condizioni cliniche sono gravissime, lotta tra la vita e la morte.

Antonio Megalizzi, questo il nome del nostro connazionale, è stato raggiunto dai genitori, dalla sorella e dalla fidanzata, partiti per Strasburgo subito dopo essere stati raggiunti dalla tragica notizia. Il giovane professionista lavora per Europhonica, un progetto radiofonico universitario. Insieme ad Antonio, un altro componente dello staff della radio Europhonica sarebbe rimasto coinvolto nella strage del mercatino di Natale e, a sua volta, sarebbe rimasto gravemente ferito.







A dare notizia delle condizioni di Antonio Megalizzi è il padre della fidanzata, l’uomo fa sapere:

Da quello che si è capito, Antonio è in coma e non si può operare per la posizione gravissima del proiettile che è arrivato alla colonna alla base del cranio, vicino alla spina dorsale.





Nei primissimi momenti successivi al ferimento, la situazione di Antonio non sembrava grave come si è rivelata successivamente, “con il passare del tempo, le notizie si sono fatte sempre più gravi” – ha aggiunto il suocero del giovane giornalista.

Originaria di Reggio Calabria la famiglia Megalizzi si è trasferita a Trento, quando Antonio aveva solo 5 mesi. Tra Trento e Verona il giovane si è formato come giornalista, crescendo, altresì, nella formazione universitaria.

Alla famiglia va la vicinanza di tutto il Paese nella speranza che i medici trovino il modo per restituire questo giovane ai suoi affetti.