Nella notte la terra del nostro paese ha tremato ancora: poco dopo mezzanotte, alle 00:03, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.6, l’epicentro del sisma è stato individuato a 11 chilometri a est di Ravenna, l’ipocentro è stato individuato a 25 chilometri di profondità.

Scossa di terremoto di magnitudo 4.6 tra Ravenna e Cervia, i dati sono stati resi pubblici dall’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta la Romagna, fino a Bologna, in Veneto e in Friuli.

Evento sismico Ml 4.6 in provincia di Ravenna del 15 gennaio 2019 https://t.co/vn0hFQWagX — INGVterremoti (@INGVterremoti) 15 gennaio 2019

Alla scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ne è seguita una seconda di magnitudo 3, è stata registrata in provincia di Ravenna alle 00:29.

L’epicentro della seconda scossa è stato individuato a 9 chilometri da Cervia e a una profondità di 22 chilometri.

Fortunatamente le scosse non avrebbero prodotto danni a cose o persone, le verifiche per accertare l’integrità dei luoghi proseguiranno anche in mattinata.

La stampa nazionale fa sapere che il Comune di Cervia ha disposto, in via cautelativa, sopralluoghi in tutte le scuole comunali.