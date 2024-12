Le caramelle contro la tosse e il mal di gola rappresentano un rimedio naturale, rigorosamente fatto in casa, che sovente viene riproposto in rete in prossimità o durante le stagioni più fredde (autunno e inverno). Si tratta di una ricetta semplice e veloce, realizzata con pochissimi ingredienti facilmente reperibili in casa. Cerchiamo di capire nel dettaglio come preparare le caramelle e quali sono i reali benefici.

Ricetta delle caramelle contro la tosse

Molto simili alle caramelle balsamiche vendute nei supermercati o presso i tabaccai, questi confetti si preparano con acqua, zucchero e miele. A questi ingredienti base si dovranno poi aggiungere aromi o spezie che daranno più gusto ai confetti.

Tra le diverse ricette disponibili in rete, vi proponiamo qui di seguito quella realizzata da Benedetta Rossi (fonte Fatto in casa da Benedetta), food blogger famosa per le sue ricette semplici e veloci da replicare a casa.

Questi gli ingredienti che occorrono per preparare le caramelle contro il mal di gola fatte in casa:

4 cucchiai di zucchero;

Mezzo cucchiaino di zenzero in polvere;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

mezzo cucchiaino di miele;

2 cucchiai di succo di limone;

zucchero a velo.

Preparazione

La realizzazione di questi confetti balsamici è davvero facile. Si parte dalla preparazione dello stampo: mettere abbondante zucchero a velo in una pirofila, livellare la superfice e, dopo averla resa compatta e liscia, ricavare dei buchi con un dito.

Mettere in un pentolino tutti gli ingredienti rimasti: zucchero, zenzero, cannella, miele e succo di limone. Portare il pentolino sul fuoco e cuocere a fiamma bassa mescolando di continuo per evitare che il composto si attacchi alla pentola.

Quando l’impasto inizierà a bollire, cuocere per altri 4 minuti continuando a mescolare energicamente. A tempo trascorso, spegnere il fuoco e procedere col formare le caramelle balsamiche.

Versare un po’ del composto nei buchi formati nello zucchero a velo e, una volta ultimato, lasciar raffreddare per non meno di 10 minuti. Quando le caramelle si saranno indurite, mescolare le stesse nello zucchero a velo. Setacciare le caramelle e riporle in un contenitore ermetico.

Caramelle contro la tosse: avvertenze

La maggior parte delle ricette disponibili in rete vedono l’aggiunta di limone (per l’apporto di vitamina C), zenzero (per le sue proprietà antinfiammatorie) e chiodi di garofano (per le proprietà antisettiche e antiossidanti). A tal proposito è importante fare alcune precisazioni.

È importante tener presente che la vitamina C è una sostanza molto instabile, ossia non conserva le sue qualità se sottoposta a trattamenti. Inoltre è termolabile e fotosensibile, ovvero altamente sensibile al calore e alla luce. In poche parole, questa vitamina si deteriora in fase di cottura (a partire da una temperatura di circa 50-60°C) e si ossida quando entra in contatto diretto con la luce.

Lo zenzero

Particolare attenzione va data anche allo zenzero, una spezia fonte di tante proprietà ma anche di allergie (potrebbe causare rossori o irritazioni cutanee) e diversi effetti collaterali. Il consumo eccessivo di zenzero può comportare bruciori e dolori di stomaco oppure disturbi intestinali.

Si sconsiglia quindi l’uso di questa spezia in caso di:

gravidanza o allattamento;

unitamente all’assunzione di farmaci antiaggreganti e anticoagulanti;

gastrite e ulcere;

ipertensione e problemi cardiaci;

diabete;

calcoli biliari;

bruciore di stomaco e colon irritabile.

Ad ogni modo, indipendentemente dalla propria condizione di salute, è preferibile consultare il medico prima di assumere lo zenzero, sia fresco, in polvere o in pastiglie.

In conclusione, le caramelle contro la tosse e il mal di gola così come proposte in rete sono da considerarsi unicamente dei gustosi confetti balsamici che possono dar sollievo alla gola irritata. Tuttavia non sono da considerarsi un’alternativa ai medicinali, in caso di mal di gola e tosse è sempre opportuno consultare il medico.

Articolo originale pubblicato il 9 febbraio 2015, ultimo aggiornamento 19 dicembre 2024