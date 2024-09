Il Santo del giorno 30 settembre è Santa Sofia, una nobildonna romana vissuta nel II secolo che subì il martirio insieme alle sue tre figlie: Fede, Speranza e Carità. In questa giornata si festeggia l’onomastico di tutte le persone che portano il nome Sofia in onore di questa mamma romana.

Santo del giorno 30 settembre: origine del nome Sofia

Il nome Sofia deriva dal greco antico sophia, un sostantivo femminile che significa “sapienza” o “saggezza”. Molto utilizzato dai nobili europei nel Medioevo, ha iniziato a diffondersi in Italia dopo il 1900 fino a diventare il nome femminile più usato nel secondo decennio del XXI secolo.

Secondo i dati ISTAT raccolti nel calcolatore “contanomi”, dal 2010 al 2022 il nome Sofia si classifica al primo posto della “top ten” dei nomi più diffusi nel nostro Paese, seguito da Giulia in alternanza col nome Aurora.

Molto diffuse anche le varianti straniere quali il francese Sophie e l’inglese Sophia mentre è quasi del tutto sconosciuta e inutilizzata la variante maschile Sofio.

Storia di Santa Sofia di Roma martire

Sofia fu una donna di ceto elevato vissuta dapprima a Milano e poi a Roma tra il I e il II secolo durante l’impero di Adriano, successore dell’imperatore Traiano. Sposò Filandro, giovane e benestante senatore dal quale ebbe tre figlie da lei volutamente chiamate come le 3 virtù teologali: Pistis, Elpis e Agape, ossia Fede, Speranza e Carità.

Alla morte del marito, la donna decise di donare tutte le sue ricchezze ai poveri e di trasferirsi a Roma insieme alle figlie, poco più che bambine, per poter assistere e aiutare i fedeli cristiani rinchiusi nelle prigioni.

L’opera pia delle quattro donne non passò inosservata: madre e figlie furono infatti denunciate e portate in tribunale al cospetto dell’imperatore Adriano. Sofia e le sue bambine – Fede aveva 12 anni, Speranza 10 e Carità appena 9 – furono minacciate e barbaramente torturate, un martirio perpetrato per costringerle a rinnegare la loro fede.

A Sofia fu dapprima impresso il marchio dell’infamia e poi fu costretta ad assistere al supplizio delle figlie che terminò con la loro decapitazione. Distrutta dal dolore, portò i tre piccoli corpi esanimi fuori dalla città, li seppellì e pianse per i 3 giorni successivi, fino a quando il suo cuore cessò di battere.

Il culto di Santa Sofia

Santa Sofia martire romana è venerata sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa. È considerata una figura di rilievo nella chiesa, soprattutto in Oriente, dove sono state realizzate chiese per il suo culto di rilevanza mondiale. Ne è un esempio la Grande Moschea Benedetta della Santa Sofia di Istanbul, anche nota come Basilica di Santa Sofia.

La Grande Moschea Benedetta della Santa Sofia, Sultanahmet, Ayasofya Meydanı, Fatih/Istanbul (Turchia) – Fonte: foto Nabil Adham su Unsplash.com

Per quanto concerne l’iconografia, questa Santa viene raffigurata insieme alle sue tre figlie: la madre è la figura predominante e assume una posizione di protezione nei confronti delle piccole mentre le bambine spesso sono rappresentate con un crocifisso in mano.

Alcune chiese celebrano madre e figlie in date diverse, 30 settembre per Santa Sofia e il primo agosto per Fede, Speranza e Carità. In oriente invece le 4 devote vengono festeggiate in un’unica data, ossia il 17 settembre.

Altre sante che portano questo nome vengono celebrate il:

30 aprile: santa Sofia di Fermo ;

; 25 maggio: santa Maddalena Sofia Barat ;

; 10 settembre: Santa Sofia di Sicilia , patrona di Sortino;

, patrona di Sortino; 18 settembre: santa Sofia , martire con sant’Irene

, 15 ottobre: santa Sofia, martire a Cagliari con Cecilia e Ginia.

Santo del giorno 30 settembre: curiosità per chi porta il nome Sofia

Come detto in precedenza, Sofia è il nome femminile più diffuso in Italia dal 2010, con picchi che superano le 8000 bambine all’anno registrate all’anagrafe con questo nome.

Sofia è una persona intelligente, caratteristica che rispecchia appieno il significato del nome. È inoltre estroversa, curiosa e a volte complessa. È solita guardare il mondo con interesse e stupore ma spesso si estranea e sembra isolarsi da ciò che la circonda.

Nella vita come nell’amore odia la monotonia ma, quando vuole, sa essere davvero romantica.

Altre curiosità per chi porta questo nome:

Il suo numero è 2 ;

; Il suo colore è sia il verde che il giallo ;

che il ; La sua pietra è sia lo smeraldo che l’ ambra ;

che l’ ; Il metallo è l’ argento ;

; L’animale guida è la rondine ;

; La pianta è il cedro.

I personaggi famosi che portano questo nome sono: Sophia Loren (attrice), Sophia Coppola (regista), Sophie Kinsella (scrittrice).

Altri santi celebrati in questo giorno, 30 settembre: san Girolamo; sant’Antonino; santi Urso e Vittore; san Gregorio; santa Eusebia, serva del Signore; sant’Onorio; san Simone di Crépy; sant’Amato,; sant’Ismidone; beata Felicia Meda; san Francesco Borgia; beato Giovanni Nicola Cordier; natale di santa Teresa del Bambin Gesù; beato Federico Albert.

Articolo originale pubblicato il 30 settembre 2015, ultimo aggiornamento 26 settembre 2024