Nata il 4 Settembre del 2004, Sophie è la figlia di Pietro Taricone, attore e personaggio della TV divenuto celebre per aver preso parte alla prima edizione del Grande Fratello (correva l’anno 2000), e Kasia Smutniak, attrice e modella di origine polacca ma naturalizzata in Italia. Protetta e tutelata sin da piccola, di lei si sa e conosce davvero poco se non l’incredibile somiglianza fisica con il papà, che diventa lampante quando si effettua un confronto tra le foto pubbliche della ragazza, rarissime, e quelle del compianto genitore.





Sophie, Figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak: ecco come è oggi.

Una delle prime immagini pubbliche della figlia di Pietro Taricone risale ad alcuni anni prima dell’incidente che ha provocato la prematura scomparsa dell’attore: lei piccolissima con le braccia si avvinghia al collo del suo papà che la sorregge, sorride ed è felice, stretta nell’abbraccio e nel bacio dei suoi genitori.

Un’immagine che può definirsi rara data la grande riservatezza che ha sempre caratterizzato i suoi genitori che, nonostante la loro notorietà di cui hanno goduto e godono tutt’ora, hanno costantemente cercato di scindere l’intimità familiare dal patinato e spesso “pericoloso” mondo dello spettacolo. Cosa che peraltro Kasia Smutniak fa a tutt’oggi, salvo qualche rarissima eccezione.

Difatti, nonostante l’attrice abbia fatto della riservatezza una sua peculiarità, cercando di tutelare al meglio la propria famiglia, Sophie, la figlia di Pietro Taricone, ormai adolescente, ha calcato diversi red carpet, accompagnando mamma Kasia ad alcuni importanti eventi pubblici, primo fra tutti quello dell’Ottobre 2016 quando la Smutniak partecipò al gala di beneficenza per Amatrice, il paese in provincia di Rieti gravemente danneggiato dal terremoto del 24 agosto di quello stesso anno, una scossa di magnitudo 6.0 che provocò la morte di centinaia di persone ed ingenti danni alle abitazioni.

All’evento, come già anticipato pocanzi, prese parte anche una giovanissima Sophie, all’epoca 12enne, un’uscita pubblica che colpì e sorprese tutti, letteralmente rapiti dall’innegabile somiglianza della piccola con il papà prematuramente scomparso il 29 Giugno del 2010.

Pur restando fedele alla linea di pensiero della riservatezza e della tutela dei propri figli, l’attrice decise di far partecipare all’importante evento mondano anche la piccola Sophie, figlia di Pietro Taricone, lasciando invece a casa Leone, suo secondo figlio allora di soli 2 anni, nato il 20 Agosto del 2014 dall’amore con il produttore Domenico Procacci, l’uomo al quale si è legata nell’estate del 2011 e che ha sposato il 16 Settembre 2019.

Poco più che una bambina, Sophie camminò sul red carpet con lo sguardo basso, dovuto quasi sicuramente alla forte emozione non essendo lei avvezza a cavalcare i tappeti rossi, riservando qualche piccolo sorriso alla madre.

Altro tappeto rosso per Sophie, figlia di Pietro Taricone.

Nel settembre 2018 Sophie, che in quel periodo aveva compiuto 14 anni, ha calcato un altro importantissimo red carpet, quello della 75° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Anche in quell’occasione la figlia di Pietro Taricone ha sfilato accanto a sua madre Kasia, presente all’evento per il film “La profezia dell’Armadillo”, adattamento cinematografico dei fumetti di Zero Calcare, e accanto a Domenico Procacci, presente come produttore de L’Amica geniale, fiction tratta dal romanzo di Elena Ferrante, oltre che come uomo della vita di Kasia.

Gli occhi belli e profondi del papà e una felice serenità che certamente deve alla mamma con cui l’intesa è palesemente forte.

Sophie, figlia di Pietro Taricone, in Nepal.

Seppur inconsueto, non stupisce in modo eccessivo la scelta della Smutniak che non ha mai nascosto la propria intenzione di voler “istruire” la figlia sui diversi mondi ai quali lei stessa appartiene.

“Vivo una vita un po’ sdoppiata – raccontava l’attrice a “Io Donna” un anno facendo riferimento al suo progetto per aiutare le popolazioni del Nepal – Qua ho il mio lavoro, che mi pace tantissimo, però è fatto di cose futili, i mondi che costruisco sono finti. Poi c’è la mia vita che è vera, poi ci sono io che mi sento vera quando sono là. Nessuno ha la minima idea di chi sia, non devo dimostrare nulla. Sono semplicemente Kasia”.

Il Nepal fu un’idea di Taricone che la Smutniak ha voluto portare avanti nonostante il grave lutto.

Grazie all’associazione no-profit da lei creata, “Pietro Taricone Onlus”, sta cercando di costruire una scuola per bambini proprio in quei luoghi che ha visitato ancora anche in compagnia della piccola Sophie. La figlia di Pietro Taricone non ha, dunque, solo l’aspetto del papà, la mamma l’ha cresciuta nell’amorevole cura della memoria.

“Sei una matta, mi dicevano, ma è giusto che i bambini sappiano. Era importante che capisse quanto ti segni il luogo dove nasci: in Europa è diverso che in Siria o in Nepal. I bambini accettano le cose con naturalezza, non hanno filtri, non giudicano.

Amore per la vita ma soprattutto amore per gli altri, sono questi gli insegnamenti che oggi Kasia cerca di trasmettere a sua figlia, gli stessi che avrebbe voluto darle il suo papà.

Articolo originario 27 Ottobre 2016 – aggiornamento 15 Febbraio 2022 ore 17:40