Ci sono mamme che tassativamente vietano ai figli di fare la pipì in mare e, per parte loro, non ammettono di averla mai fatta; altre, invece, sottolineano che “ai nostri tempi”, ovvero quando le spiagge erano tutte libere e prive di lidi attrezzati, la si faceva in mare con pacifica naturalezza e nessuno si scandalizzava.

È subito chiaro che le posizioni di principio rispetto a questo tema sono antitetiche, probabilmente condizionate da imbarazzi socio-culturali e dalla poca informazione circa la composizione biochimica dell’urina. Allo stesso tempo è opinione diffusa che tutti o quasi urinino in mare, sebbene solo pochi audaci riescano ad ammetterlo senza remore!

È antigienico fare la pipì in mare?

La verità è che urinare in mare non lede la salute dell’ecosistema, non è antigienico e nemmeno danneggia gli alti esseri umani che prendono il bagno.

A confermarlo è la scienza o, meglio ancora, la natura stessa dell’urina. La pipì e l’acqua del mare, infatti, sono pienamente compatibili perché hanno una struttura similare:

Innanzitutto, la pipì è fatta per la maggior parte di acqua, l’urina è composta da acqua per ben il 95% , e anche il mare è fatto di acqua;

, e anche il mare è fatto di acqua; l’urina contiene potassio , e anche l’acqua di mare ne contiene;

, e anche l’acqua di mare ne contiene; la pipì contiene sodio e ioni cloruro, anche l’acqua del mare contiene sodio e cloruri!

Rispetto al sodio e agli ioni di cloruro cambia solo la concentrazione che nell’acqua di mare è più alta rispetto alla pipì. Pertanto, dissolvere l’urina nel mare non altera la composizione naturale dell’acqua in cui prendiamo il bagno.

Fare la pipì in mare, quanta ne fanno òle balene – Foto di Satheesh Sankaran da Pixabay

Fare la pipì in mare, sì o no

Il dilemma circa l’opportunità e la correttezza di farla in mare oppure no è stato più volte oggetto di dibattito sulla pagina Facebook di Vita da Mamma. Proprio lì c’è stato chi ha ricordato a tutti che anche gli animali marini fanno la pipì in acqua e l’urina animale non diverge per composizione e natura da quella umana.

Non tutti sanno che una balena, per esempio, urina in misura pari a 970 litri al giorno.

Urina disciolta nell’acqua di mare e benefici per l’ecosistema

Fare la pipì in mare può persino fare bene all’ecosistema marino: il beneficio che l’urina può dare al mare è merito dell’urea, il principale prodotto di scarto della pipì umana.

Biochimicamente parlando nell’urea c’è nitrogeno, quando il nitrogeno entra in contatto con l’acqua marina si produce ammonio. E qui la grande sorpresa della natura: l’ammonio nutre le piante marine.

Esistono delle circostanze rispetto alle quali è sconsigliabile rilasciare urina in mare?

La pipì umana diventa incompatibile con l’acqua di mare, e quindi non va fatta, quando l’umano assume farmaci capaci di alterare l’ecosistema marino. Possono esserlo, per esempio, gli ormoni, gli antibiotici o la pillola anticoncezionale o, per esempio, gli ansiolitici.

Mai fare la pipì in piscina

La pipì non va fatta in piscina, in specchi d’acqua chiusi o stagnanti o laghetti naturali. Ciò perché è importante che le sostanze espulse si diluiscano velocemente nell’acqua.

A confermare che si può urinare nell’acqua del mare anche l’American Chemical society:

Fare la pipì in mare e spannolinamento

Un discorso a parte va fatto in relazione a tutti quei bambini che arrivano al mare nel periodo cruciale dello spannolinamento, in particolare occorre chiedersi: fare la pipì in mare rallenta il processo di apprendimento dell’uso del vasino oppure lo compromette?

Di fatto è preferibile che l’assestament dell’uso del vaso si compia in condizioni di omogeneità e uniformità delle abitudini: la pipì si fa nel vasino e non altrove. Al di fuori di come si consideri la pipì in mare e delle scelte personali in merito al farla o meno in acqua, è consigliabile indicare ai bambini in fase di toilette training un solo modo di urinare, ovvero nel vasino.

Senza considerare che la gestione e il trattenimento dello stimolo in acqua possono aiutare i bambini a percepire le sensazioni fisiche e a gestirle, ciò va a tutto vantaggio della presenza a loro stessi e della prontezza nel rispondere ai bisogni suggeriti dal corpo.

Articolo originale 14 Agosto 2017, revisione e implemento 20 luglio 2024