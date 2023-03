Skyler Eva Perri: ecco com’è diventata la figlia di Elisabetta Canalis (FOTO)

Il ricordo che tanti hanno di Skyler Eva Perri è quello di un tenero fagottino stretto tra le braccia della sua mamma. Ebbene quella bimba sta crescendo ed è già diventata una piccola donna. C’è da dire che la mamma, Elisabetta Canalis, è una delle donne italiane più belle del mondo dello spettacolo e il papà, Brian Perri, certamente ha un suo fascino.

Skyler Eva Perri, la figlia di Elisabetta Canalis e Brian Perri

Nata il 29 Settembre del 2015 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, in California, Skyler Eva oggi si definisce “un’italiana nata in America”. Questa affermazione è il frutto del forte legame che mamma Elisabetta ha con la sua terra natia, l’Italia per l’appunto.

Sarda di nascita, la Canalis vive negli Stati Uniti da diversi anni, trovando fissa dimora in quel dì di Los Angeles. Volata oltreoceano per lavoro, l’ex velina è poi rimasta negli States per amore. Qui infatti ha conosciuto l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito, nonché padre di sua figlia, il chirurgo Brian Perri.

Insieme dal 2014 al 2023, la coppia oggi si è separata pur restando in buoni rapporti per il benessere della loro bambina. Per questo motivo madre e figlia continueranno a vivere in America permettendo così alla piccola di poter vedere il padre con regolarità.

Le prime foto di Skyler Eva Perri

Da sempre molto attiva sui social, mamma Elisabetta ha cercato costantemente di proteggere la privacy della sua bambina. Nei primissimi anni della vita di sua figlia infatti ha pubblicato pochissime foto di lei sul suo profilo instagram, immagini tra l’altro scelte in modo meticoloso.

Di Skyler Eva Perri neonata infatti si sono potuti apprezzare solo dei piccoli particolari: una manina, un piedino, una cascata di riccioli biondi o il suo profilo appena intravisto.

Le prime “vere” foto, ovvero scatti che ne mostrassero il volto nella sua interezza, sono state pubblicate nel Maggio 2020 in occasione della partenza dei loro ospiti, una famiglia delle Bahamas che aveva perso tutto a causa dell’uragano Dorian. All’epoca Skyler Eva non aveva ancora compiuto 5 anni.

La figlia di Elisabetta Canalis oggi

Da tenero fagottino a piccola influencer come la mamma: Skyler Eva Perri è diventata ormai un vero e proprio personaggio social. Abbattuto il muro della privacy, Elisabetta Canalis condivide sempre più spesso foto e video della sua bambina, sia che riguardino momenti di vita privata che lavoro.

In una recente intervista l’ex velina ha descritto sua figlia come una bambina dalla “personalità frizzantina”, che non porta rancore e che non persevera nei malumori.

“Dimentica tutto molto in fretta – ha dichiarato – questo è anche un problema”.

Madre e figlia condividono l’amore per gli animali, per lo sport, per la loro famiglia ma soprattutto per le loro radici italiane perché, pur essendo nata in America, Skyler avverte sempre più forte il legame con la nostra terra.

Articolo originale 26 Settembre 2017 – Aggiornamento 28 Marzo 2023