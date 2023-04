Grecia Colmenares oggi si è guadagnata il titolo di “regina delle telenovelas”. Ciò è dovuto al fatto di esser stata per diversi anni protagonista indiscussa di molte telenovele, un genere di serial televisivo nato in America Latina e poi esportato in tutto il mondo. Topazio, Maria, Manuela e Milagros sono solo alcuni dei personaggi da lei interpretati, vere e proprie eroine delle telenovelas che riempivano i palinsesti televisivi di Retequattro negli anni ’80 e ‘90.

Che fine ha fatto Grecia Colmenares

Nata a Valencia il 7 dicembre 1962, Grecia Dolores Colmenares Mieussens, questo il nome completo dell’attrice, è oggi una donna che non ha timore del tempo che passa e si mostra al pubblico bella e sorridente come 30 anni fa.

Ma prima ancora di parlare del presente della “reina” venezuelana, facciamo un breve tuffo nel suo passato, ripercorrendo la sua carriera e i suoi successi televisivi.

La regina delle telenovelas

Nel 1976 una giovane Grecia Colmenaes partecipa ad un casting per la rete televisiva venezuelana RCTV. L’adolescente – all’epoca aveva appena 13 anni – viene notata da un produttore che decide di inserirla come comparsa nella telenovela “Angelica”. Seguirono varie altre partecipazioni fino all’anno della svolta, il 1984.

In quell’anno infatti le viene offerto il ruolo di protagonista in Topazio (titolo originale Topacio), la prima telenovela venezuelana a riscuotere successo anche all’estero, soprattutto in Europa.

È l’inizio di una lunga serie di successi che daranno alla Colmenares un’inaspettata notorietà anche all’estero. Questi i titoli più conosciuti anche in Italia:

Maria (titolo originale Maria de Nadie) del 1986;

(titolo originale Maria de Nadie) del 1986; Manuela del 1991;

del 1991; Milagros (titolo originale Más allá del horizonte) del 1993;

(titolo originale Más allá del horizonte) del 1993; La voce del Signore (titolo originale El día que me quieras) del 1994.

Grecia Colmenares e l’Italia

Molto amata e acclamata a gran voce nel nostro Paese, nel 1990, durante il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, l’attrice riceve il Telegatto per Topazio, vincitrice della categoria “Miglior telenovela”.

Al momento della consegna del premio, dopo aver raccontato la provenienza del suo particolare nome, Grecia Colmenares esprime tutto il suo amore e la sua riconoscenza verso l’Italia. Alla diretta domanda fattale da Corrado su quale nome avrebbe dato ad una futura figlia, l’attrice dichiara “Italia” in omaggio al paese che le aveva dato così tanto.

Un legame con la nostra terra che l’attrice ha menzionato nuovamente nel 2019 quando ha preso parte alla 14° edizione de L’isola dei famosi. Un’esperienza durata appena 18 giorni (contro i 68 complessivi), eliminata al televoto che la vedeva contrapposta ai naufraghi Sarah Altobello e Yuri Rambaldi.

Grecia Colmenares mamma

La regina delle telenovelas diventa mamma il 4 Settembre del 1992 dando alla luce Gianfranco. Primo e unico figlio, il bambino è il frutto dell’amore che legava la Colmenares all’impresario Marcelo Pelegri con il quale è stata sposata dal 1986 al 2005.

“Mamma preferiva occuparsi di me in prima persona, quando avevo tre mesi le fu offerto di girare una telenovela e pur di non lasciarmi con una baby sitter convinse il regista a scritturarmi”.

È quanto raccontato da Gianfranco alla settimanale Grand Hotel, un rapporto simbiotico tra madre e figlio che si è interrotto bruscamente.

“Nel 2000 il matrimonio dei miei finì – dichiara il giovane – Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no”.

L’attrice sembra abbia preferito la carriera, lasciando il figlio alle cure del padre. Tuttavia ciò non ha inciso in modo drastico sul loro rapporto, madre e figlio oggi sono più affiatati che mai.

Grecia Colmenares oggi

Solare e ottimista per natura, l’attrice si è divisa tra televisione e teatro. Nel 2012 ha preso parte al programma televisivo “Bailando por un sueño”, l’equivalente del nostro Ballando con le Stelle mentre nell’aprile 2016 ha vestito i panni di Cenerentola nel musical “Cenicienta Mia”, una versione rivista di una delle fiabe più famose.

“Amo le mie rughe e sono contenta di invecchiare. Non sono mai ricorsa alla chirurgia estetica, ho una buona genetica. Cerco di mantenermi in forma con l’esercizio fisico ma la mia arma vincente è il sorriso”.

È quanto dichiarato in quel periodo al settimanale “Nuovo” e, mettendo a confronto le foto di allora con quelle più attuali, è possibile affermare che nulla sembra essere cambiato in lei. I suoi dolci lineamenti sono gli stessi di quando conquistava i cuori di tutti coloro che la guardavano in televisione.

Articolo originale 21 Novembre 2017 – Aggiornamento 12 Aprile 2023