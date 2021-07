Pippa e Kate sarebbero rimaste due socialite britanniche come molte altre se non fosse stato per il matrimonio di Catherine con William. Chi è una socialite e perché Pippa Middleton dopo il matrimonio e due figli può ancora essere considerata tale?

Philippa Charlotte Middleton, detta Pippa, classe 1983 (37 anni), è una socialite per la sua posizione sociale, per la frequentazione mondana dell’alta società e per la notorietà tratta dagli intrecci con questo mondo elitario.

Pippa ha sposato James Matthews, ex pilota automobilistico britannico e oggi imprenditore multimilionario, la coppia si è giurata amore eterno il 20 maggio 2017 nella chiesa di St. Mark, nel Berkshire. Il loro matrimonio è stato ribattezzato dai media come il “quasi royal wedding” e lei era bellissima. Del resto aveva già fatto concorrenza a Kate durante il vero Royal Wedding lasciando il suo fondoschiena letteralmente impresso nella memoria di tutti (uomini e donne, anche se per ragioni ovviamente diverse e capaci di andare dall’ammirazione all’invidia).

Una curiosità sul matrimonio di Pippa: per il loro matrimonio quasi regale, Pippa e suo marito hanno affrontato una spesa pari a 10 volte quella mediamente sostenuta dagli sposi britannici.

Pippa Middleton dopo il matrimonio è cambiata: capelli raccolti in un’acconciatura di fortuna e look da mamma

Il 15 ottobre del 2018 Pippa e il marito sono diventati genitori per la prima volta, Arthur Michael William è il loro primogenito. Il 15 marzo 2021 hanno fatto il bis portando alla vita la loro seconda figlia, Grace Elizabeth Jane.

Pippa Middelton dopo il matrimonio fu paparazzata in versione grandma (ovvero nonna), allora erano passati pochi mesi dalle nozze:

“A meno di 6 mesi dal matrimonio, lei sembra già mia nonna”, questa la didascalia che accompagnava la pubblicazione della foto di Pippa Middleton dopo aver messo la fede al dito e già in versione più che “acqua e sapone”. Un laconico “fai attenzione #pippamiddleton” chiudeva il post Instagram di @guysandpeople.

Da quel post a oggi ne è passata di acqua sotto i ponti e abbiamo visto avvicendarsi molte Pippa, ovvero la sorella della Duchessa di Cambridge ha dimostrato di essere veramente camaleontica.

Eww less than 6 months of #mariage and she’s already look like my #grandma, pay attention #pippamiddleton 😂 Un post condiviso da @guysandpeople in data: 13 Nov 2017 alle ore 18:08 PST

Pippa Middleton dopo il matrimonio tradisce il glamour e va in giro in jeans, camicia super accollata, giacca larga e capelli raccolti senza un colpo di spazzola. Il tutto condito da un makeup completamente assente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pippa Middleton Matthews (@pippa.middleton.matthews)

Ma non è sempre vestita senza gusto ne’ stile e senza un filo di trucco, con i capelli imprigionati in una non pettinatura. In altre occasioni ha incantato, basti pensare al suo look premaman al matrimonio di Eugenie di York, dove ha conquistato tutti in un semplice abito verde.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pippa Middleton Matthews (@pippa.middleton.matthews)

Pippa Middleton dopo il matrimonio ha dimostrato di essere una donna multitasking

La vediamo camuffata il cappotti copritutto e poi bellissima ed atletica, lo sport è quella passione che non ha mai lasciato, anzi è stata la protagonista anche di una rubrica di fitness su Waitrose.com e non ha mancato di dedicare attenzione anche agli esercizi dedicati al fitness in gravidanza. Del resto lei è andata in monopattino con suo figlio e il pancione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da William and Kate (@kingwilliam.and.queencatherine)

Pertanto se la vediamo paparazzata con abiti lunghi e capelli mortificati in acconciature di (s)fortuna, evitato di stupirci perché per lei nessuna metamorfosi è impossibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da William and Kate (@kingwilliam.and.queencatherine)

Le occhiaie, gli elastici a tirare su i capelli, le scarpette da ginnastica fanno di Pippa una di noi, diventa, invece, una perfetta socialite britannica quando si cala negli abiti della moglie ricca dell’imprenditore a molti zeri e prende parte ai più scintillanti eventi dell’alta società.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da William and Kate (@kingwilliam.and.queencatherine)

Articolo originale 22 Novembre 2017 – aggiornato al 30 luglio 2021 ore 11:30