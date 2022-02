E’ prossima al compimento dei 5anni e i suoi occhi ricordano sempre più quelli della famosissima mamma. Lei è Paola Carta, la figlia di Laura Pausini e del chitarrista Paolo Carta.

Lo scatto risale allo scorso dicembre e le parole che lo accompagnano recitano dolcemente in lingua Inglese:

Nothing and no one are like Her.

She is the reason I’m living.

She is my Xmas every day.

My daughter Paola is the sweetest ❤️