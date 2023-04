Tra i rompicapi che impazzano in rete, ve ne sono alcuni molto simili ma riproposti in chiavi e varianti diverse. Tra questi ultimi vi sono i test dei quadrati. Quanti quadrati vedi nelle due foto che ti proponiamo qui di seguito? Non sempre è facile rispondere a questa domanda, provaci anche tu.

Test geometrico dei quadrati: quanti quadrati vedi?

Vogliamo mettere alla prova il tuo spirito di osservazione con due test divenuti nel tempo molto popolari sul web. Il primo ha una forma irregolare, un’immagine che, a primo impatto, non fa di certo pensare ad un quadrato. L’unione di forme quadrangolari e rettangolari infatti può trarre in inganno e indurre in errore anche le menti più matematiche.

Nonostante le apparenze, all’interno della foto vi sono dei quadrati ben distinti, a testimonianza di ciò vi sono i primi 6 quadrati che saltano immediatamente all’occhio. Riesci a vederli? Bene, ora trova gli altri!

Nonostante la presentazione dell’immagine lasci presagire una soluzione esatta solo da chi ha un’intelligenza superiore, questo rompicapo è più semplice di quanto si possa pensare. Trovare i primi 6 quadrati infatti significa essere già a metà strada.

Non ci sei riuscito? Ecco la soluzione a questo primo rompicapo.

Secondo test visivo

L’immagine del secondo test è molto più proporzionata rispetto a quella proposta in precedenza. Anche in questo caso dovrai contare i quadrati presenti nello schema ma il risultato finale sarà di molto superiore a quello del primo rompicapo.

È chiaro sin da subito che i quadrati presenti in questo schema sono ben più di 11 difatti la sola area è formata da 16 quadratini (4X4). Non resta che contare gli altri.

Test visivo: quanti quadrati vedi – Foto credit: Vitadamamma©

Quanti quadrati vedi soluzione

La vista è uno dei sensi che consente all’uomo di interagire col mondo esterno, tuttavia ciò che vediamo talvolta può trarci in inganno perché mentalmente tendiamo a sintetizzare lo stimolo visivo esemplificandolo. È per questo che non sempre rispondiamo correttamente ad alcuni test visivi.

Che tu sia riuscito a contare o no tutti i quadrati presenti nell’immagine, non potevamo di certo lasciarti nel dubbio. Ecco quindi la soluzione del test visivo, un video che ti mostra il conteggio completo dei 51 quadrati.

Articolo originale pubblicato il 17 Ottobre 2018