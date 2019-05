L’autovettura di Ciro Russo è stata ritrovata, era abbandonata in via Trieste a Reggio Calabria. L’uomo è in fuga, al punto che dalla redazione di “Chi l’Ha Visto” chiedono massima diffusione delle informazioni relative a quest’uomo indicandone la pericolosità. Non è escluso che sia armato e non è escluso che possa transitare sulla Salerno Reggio Calabria per ritornare in Campania, pertanto l’informazione va diffusa anche tra i viaggiatori in transito su quella tratta.

(In calce all’articolo mini servizio di Chi l’Ha Visto sulla fuga di Ciro Russo)

Aggiornamento al 13 marzo 2019 0ore 8.46

L’inaccettabile violenza è accaduta di nuovo, a febbraio era toccato a Simona Rocca, questa volta la vittima è una moglie entrata nel mirino dell’ex marito violento: Ciro Russo, pregiudicato 42enne, voleva uccidere l’ex moglie e per farlo ha deciso di darle fuoco.

Con una tanica di benzina al seguito, Ciro Russo ha guidato sino a Reggio Calabria evadendo dagli arresti domiciliari ai quali era vincolato, ha percorso oltre 400 chilometri e ha atteso la sua vittima dinnanzi al liceo artistico cittadino.

Alle 8.40 di stamani l’agguato: Russo si è avvicinato all’auto dell’ex moglie con in mano la tanica di benzina, dopo aver aperto la portiera, ne ha riversato sulla donna e dentro l’abitacolo l’intero contenuto, in un istante ha appiccato il fuoco.

Ciro Russo è ricercato, è caccia all’uomo.

L’uomo ha agito velocemente e con furia, tutto è avvenuto sotto gli occhi degli studenti.

L’ex marito violento è scappato Ciro Russo, corporatura robusta, brizzolato, alto quasi un 1.90, con occhi marroni. Dopo aver appiccato il fuoco si è allontanato in fretta a bordo della sua Hyundai i30 di colore grigio scuro targata FF685FW.

La donna è gravemente ustionata in più parti del corpo.

Si cerca Ciro Russo, a tutti si chiede di dare massima condivisione delle informazioni utili a rintracciarlo.