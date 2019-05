“Questa è la mia schiena. Le ferite che vedi sono reali.” E’ con queste parole che l’attrice e modella inglese Esmé Bianco ha presentato l’immagine della sua schiena nuda e sfregiata, ha scelto Twitter per rivelare al mondo di essere stata vittima di violenze domestiche.

La denuncia su Twitter e la foto fa il giro del mondo urlando rispetto per le donne.

Nell’ammetterlo, a dimostrazione del fatto che la violenza domestica può coinvolgere chiunque, può avere luogo dappertutto inquinando e intossicando qualunque vita, Esmè Bainco aderisce al movimento social #IAmNotOk (Io Non Sto Bene, movimento social di denuncia della violenza domestica e sensibilizzazione ad essa).

This is my back. The injuries you see are real. The whipping that I got here was filmed in the name of “art”. Despite the many years that have passed since this happened my night terrors and PTSD symptoms continue to get worse. I am a domestic violence survivor and #IAmNotOk pic.twitter.com/nbHhdwtKbw

— Esmé Bianco (@esmebianco) 11 marzo 2019