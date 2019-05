Il figlio Elena Santarelli dopo la guarigione ha chiesto e ottenuto una fuga con mamma e papà.

Un viaggio che lo portasse lontano, solo lui e i suoi genitori guerrieri, era questo il desiderio di Jack dopo la lunga e dura battaglia contro il tumore! I genitori hanno esaudito il volere di Giacomo partendo per New York.

Il figlio Elena Santarelli dopo la guarigione: la vita ricomincia da un viaggio

Elena Santarelli, Bernardo Corradi e Giacomo sono in vacanza a New York, la showgirl sta postando su Instagram immagini e video della vacanza. I tre sono soli, come in un’unione che significa coesione e vittoria, abbracceranno Greta al loro rientro a casa, questa fuga dalla normalità è un regalo che mamma e papà hanno fatto a Jack dopo un percorso lunghissimo di sofferenze e tormenti.

L’uomo va alla scoperta del mondo proprio quando ha bisogno di nuovi sapori e rinnovate emozioni, il figlio di Elena Santarelli dopo la guarigione ha il diritto di recuperare anche questa voglia umana di scoprire, incontrare e vedere luoghi lontani.

Se Elena e Giacomo sono stati un esempio per tutti, probabilmente, attraverso la loro storia e con la loro grande forza, hanno anche fatto intuire un messaggio importante: i pazienti oncologici vivono una routine fatta di privazioni, sono spesso ospedalizzati, sono costretti a vivere molto del loro tempo a contatto con medici, cure , reparti, macchinari. Conclusa con successo la battaglia ciò che la famiglia tutta desidera è recuperare la libertà perduta.

Così basta vedere il sorriso di Giacomo, il minimo dettaglio del suo bacio alla mamma e, senza perdersi in troppe parole, si comprende il valore immenso di una vita che ricomincia.

Il figlio di Elena Santarelli dopo la guarigione, viaggio a New York, immagini tratte da Instagram: