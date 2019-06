Il famigerato 3 dipinto sul volto è stato ciò che ha incrementato i rumors sulla gravidanza di Belen, ebbene lo stesso 3 con la stessa scritta: “Something new is coming” è comparso anche sul viso di Stefano De Martino.

Sappiatelo: l’hashtag #3theface viene utilizzato soprattutto per condividere immagini con frasi motivazionali, pertanto potrebbe non indicare il progresso dei mesi di gravidanza, come vorrebbero i più romantici.

Sta di fatto che la gravidanza di Belen non è stata né confermata né smentita dalla showgirl

Tutto ciò mentre la rete fa progressi sui dettagli della gestazione e autorevoli siti pubblicano persino la notizia del sesso del bebè: Belen sarebbe in attesa di una femminuccia! Ma chi lo direbbe non si sa, come spesso avviene la news viene ricondotta a fonti vicine alla coppia, senza alcuna specifica.

La gravidanza di Beleb sta catalizzando l’attenzione dei media e si è perfettamente sovrapposta alla notizia di un immette secondo matrimonio tra la showgirl r Stefano De Martino

Un secondo sì è possibili, si tratterebbe di una riconferma dei voti prestati dinnanzi a Dio, sebbene la coppia non abbia mai divorziato l’allontanamento sentimentale c’è stato eccome.

Visualizza questo post su Instagram Ahhh beh ❤#stefanodemartino Un post condiviso da Jeremias Rodriguez ❤ (@jeremiasrodriguezelmejor) in data: 31 Mag 2019 alle ore 10:27 PDT

La separazione tra Belen e Stefano De Martino si è consumata nel 2015 ed è perdurata per tre anni, il ritorno di fiamma si innesta nel clima di una famiglia che è sempre rimasta unita per amore del figlio, che si è sempre sforzata di superare le divergenze e vivere l’avvicendarsi dei reciproci sentimenti in una condizione di pace. Probabilmente questa intelligente serenità ha favorito l’emergere dell’affetto e dell’amore.

Se la gravidanza di Belen fosse confermata, un altro piccolo – o piccola che sia – rappresenterebbe il coronamento di una favola moderna in cui l’amore risorge persino dalle ceneri di se stesso.