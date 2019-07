Bambina di 12 anni morta a Venezia per un incidente nautico in Laguna, è accaduto ieri intorno alle 18.00: una bambina di 12 anni è caduta in acqua incontrando fatalmente l’elica del motore dell’imbarcazione su cui viaggiava.

Stando alle prime ricostruzioni, l’imbarcazione su cui si trovavano la ragazzina, il padre e altre due persone ha urtato una briccola (o anche bricola) e lo scossone ha causato la caduta accidentale della povera piccola. Il papà si è gettato prontamente in acqua, ma nulla ha potuto contro le ferite causate dall’impatto del corpo della figlia con l’elica motore. Un gommone che passava in prossimità del natante si è fermato per prestare aiuto e anche l’idroambulanza e i soccorsi sono arrivati con prontezza, non c’è stato, però, nulla da fare.

Bambina di 12 anni morta a venezia, la piccola si è spenta durante il trasporto all’ospedale di San Giovanni e Paolo

La briccola fatale si trova dinnanzi all’Isola di Sant Erasmo e la ragazzina viaggiava su u semicabinato guidato proprio dal padre.

Le briccole sembrano innocue, sono strutture nautiche che servono da “indicazione stradale” all’interno delle vie d’acqua nella laguna di Venezia, ma si trovano anche nelle lagune di Marano e Grado.

Una briccola è quella struttura di legno che emerge dall’acqua ed è formata da due o più grossi pali di rovere che vengono uniti tra loro legandoli e vengono conficcati stabilmente nel fondale lagunare.

L’incidente, che ha avuto luogo intorno alle 18.00 di ieri, squarcia il cuore per l morte di una bambina così piccola e contemporaneamente accende, ancora una volta, i riflettori sulla sicurezza lagunare. Solo la scorsa settimana, stando a quanto riportano le fonti stampa, un barchino si è rovesciato in mare provocando altre feriti.