Quando lo scivolo gonfiabile è collassato ripiegandosi su se stesso, probabilmente sotto il peso dei troppi bagnanti, una bambina di 8 anni è rimasta incastrata, schiacciata a morte da una parte della struttura.

Scivolo gonfiabile collassato, la tragedia si è consumata in un parco vacanze in Cina.

Le indagini sono in corso per determinare eventuali responsabilità, un video straziante, girato proprio mentre si consumava la tragedia, attesta la veridicità dell’incidente.

Vitadamamma, pur riportando la notizia relativa all’esistenza del video come fonte dei fatti, ha deciso di non pubblicarlo direttamente, la crudeltà delle immagini ne rende la visione difficile e dolorosa (qui Fonte Video, per chi volesse prenderne visione) .

Scivolo gonfiabile collassato: la mamma della vittima era accanto alla figlia e l’ha vista letteralmente sprofondare sotto la pressione della struttura.

Nel video la voce della donna testimonia lo sconcerto, incessantemente grida aiuto: “Chiamate un’ambulanza! Qualcuno ha chiamato un’ambulanza!“

L’incidente si è consumato alle 16:00, ora locale di sabato scorso, la vittima è stata trasportata all’ospedale popolare di Huangshan, ma nessun tentativo di rianimarla è riuscito. La morte è avvenuta per soffocamento.

L’ancoraggio e il rispetto della portata massima dei gonfiabili sono due elementi fondamentali ai fini della sicurezza, sebbene da fruitori non possiamo considerare tutto, certamente possiamo valutare autonomamente la presenza di un numero eccessivo di persone, eventualmente potendo chiedere anche conforto ai gestori che hanno il dovere di garantire la sicurezza d’uso delle giostre.

Se da un lato non resta che il cordoglio per questa morte, dall’altro vicenda come questa devono essere moniti alla sicurezza.