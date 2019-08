Il cane di Karina Cascella è morto, era una bellissima cagnetta di razza chihuahua che portava il nome di Carolina.

L’opinionista ne piange la scomparsa in un commosso post Instagram che parte dal ricordo dell’arrivo di Carolina in casa Cascella.

Il cane di Karina Cascella è morto, le commosse parole di addio:

“Ginevra aveva 5 anni quando abbiamo deciso che era arrivato il momento giusto per avere un cagnolino. Ti abbiamo cercata con cura e quel giorno quando siamo arrivate, eri con i tuoi fratellini..io ho preso in braccio subito un maschietto con un musino bellissimo e ho detto:

”Ginni lui è stupendo, amore ti piace?”… ma tu eri già con Carolina in braccio … avevi già scelto lei, si era creata subito sintonia e magia tra voi due.

Sembravi un lupetto, eri piccolissima, con due occhi meravigliosi.

Abbiamo aspettato un mese e poi finalmente ti abbiamo portato a casa con noi.

In questi anni ho cresciuto te e Ginni in simbiosi, come se avessi due figlie, dicevo sempre “le mie bambine”. Abbiamo viaggiato insieme, ci siamo divertite, eri sempre con noi anche a cena o a pranzo, stavi lì seduta, buona buona con le zampette appoggiate al tavolo.

Sei stata una cagnolina perfetta, dolce come poche, mi ascoltavi sempre, ci hai amate senza riserve e lasciarti mi spezza il cuore in mille pezzi.”

Chi non ha condiviso un po’ della sua vita con un cane non può capirlo, ma averne uno insegna che l’amore non fa differenze di razza e perderlo spezza il cuore.

Il cane di Karina Cascella è morto riaprendo vecchie ferite nel cuore della sua “mamma”

“Io so che la vita è dura – aggiunge Karina nel post di addio al suo cane –, l’ho scoperto presto, ma vedere mia figlia soffrire così mi rende tutto ancora più difficile, è lacerante.

Mi si sono riaperti tutti i cassettini della memoria e con loro le mie vecchie ferite.

Non sono riuscita a salvarti cagnolina mia, doveva andare così.

Ma devo essere forte per Ginevra soprattutto.

Solo che era troppo presto … sei andata via troppo presto amore e ti prometto che io e Ginni, Max, Salva e Ale, non ti dimenticheremo mai, mai.

Sarai dentro il nostro cuore per tutta la vita.

E a te bambina mia dico, sii coraggiosa❤”.