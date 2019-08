Quando inizia la scuola a settembre 2019?

Un quesito forse “azzardato” per coloro che in questo momento si stanno godendo le tanto agognate ferie ma non per chi si sta già organizzando in vista del prossimo anno scolastico.

In questo articolo Vita da Mamma ha voluto rispondere alla suddetta domanda elencandovi tutte le date, regione per regione, del calendario scolastico 2019/2020 che segnano l’inizio e la fine di un nuovo anno per tanti bambini e ragazzi.

Quando inizia la scuola a settembre 2019: calendario scolastico 2019-2020.

Come detto in precedenza, seppur questo rappresenti per molti un periodo di meritato relax e tanto anelato dolce far niente, per altri invece è tempo di organizzazione familiare a tema scuola. Con ciò s’intende l’acquisto dei libri, del materiale scolastico e di quanto necessario ai propri figli per poter andare a scuola.

Ma, e qui torniamo al “famoso” quesito, per fare tutto questo nei tempi giusti c’è bisogno di una data precisa. Quando inizia la scuola a settembre 2019? Grazie al calendario scolastico 2019/2020, vediamo insieme quando riapriranno gli istituti scolastici nelle varie regioni d’Italia, dalla scuola dell’infanzia a tutte le scuole di tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Avviso al lettore: nel consultare l’elenco qui di seguito riportato è importante ricordare che le date possono variare a seconda delle disposizioni date dalla singola scuola, in particolare le scuole materne che hanno la facoltà di anticipare l’inizio delle attività didattiche. In tal caso si consiglia di chiedere informazioni presso la segreteria della propria scuola.

Quando inizia la scuola a settembre 2019: date regione per regione.

Ecco quando inizia la scuola a settembre 2019 e le date di fine anno scolastico nelle regioni dell’Italia settentrionale:

Emilia Romagna : le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà entro martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà entro martedì 30 giugno 2020); Friuli Venezia Giulia : le scuole riapriranno giovedì 12 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno giovedì 12 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Liguria : le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Lombardia : le scuole di tutti gli ordini e gradi di istruzione (scuola elementare, media e superiore) riapriranno giovedì 12 settembre 2019 e chiuderanno lunedì 8 giugno 2020; le scuole dell’infanzia (materna) riapriranno giovedì 5 settembre 2019 e chiuderanno martedì 30 giugno 2020;

: le scuole di tutti gli ordini e gradi di istruzione (scuola elementare, media e superiore) riapriranno giovedì 12 settembre 2019 e chiuderanno lunedì 8 giugno 2020; le scuole dell’infanzia (materna) riapriranno giovedì 5 settembre 2019 e chiuderanno martedì 30 giugno 2020; Piemonte : le scuole riapriranno lunedì 9 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno lunedì 9 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Trentino-Alto Adige (provincia di Bolzano): le scuole riapriranno giovedì 5 Settembre 2019 e chiuderanno martedì 16 giugno 2020;

(provincia di Bolzano): le scuole riapriranno giovedì 5 Settembre 2019 e chiuderanno martedì 16 giugno 2020; Trentino-Alto Adige (provincia di Trento): le scuole riapriranno giovedì 12 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020;

(provincia di Trento): le scuole riapriranno giovedì 12 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020; Valle D’Aosta : le scuole riapriranno giovedì 12 Settembre 2019 e chiuderanno venerdì 12 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno giovedì 12 Settembre 2019 e chiuderanno venerdì 12 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Veneto: le scuole riapriranno mercoledì 11 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020).

Quando inizia la scuola a settembre 2019 nelle regioni del centro Italia:

Lazio: le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno lunedì 8 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020) ;

Marche : le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020;

: le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020; Toscana : le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Umbria: le scuole riapriranno mercoledì 11 Settembre 2019 e chiuderanno martedì 9 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020).

Quando inizia la scuola a settembre 2019 nelle regioni dell’Italia meridionale e nelle isole:

Abruzzo : le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno lunedì 8 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno lunedì 8 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Basilicata : le scuole riapriranno mercoledì 11 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno mercoledì 11 Settembre 2019 e chiuderanno mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Calabria : le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno martedì 9 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno martedì 9 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Campania : le scuole riapriranno mercoledì 11 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno mercoledì 11 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Molise : le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Puglia : le scuole riapriranno mercoledì 18 Settembre 2019 e chiuderanno si chiudono mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno mercoledì 18 Settembre 2019 e chiuderanno si chiudono mercoledì 10 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Sardegna : le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020);

: le scuole riapriranno lunedì 16 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020 (il termine delle attività della scuola d’infanzia avverrà martedì 30 giugno 2020); Sicilia: le scuole riapriranno giovedì 12 Settembre 2019 e chiuderanno sabato 6 giugno 2020.

Fonte immagini 123rf.com con licenza d’uso – ID Immagine: 75457023