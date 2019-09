L’estate volge ormai al termine, una fine scandita dalla riapertura delle scuole, dalla ripresa del lavoro, dall’accorciarsi delle giornate (segno dell’imminente arrivo dell’autunno) e dal consueto cambio dell’ora. Tra non molto infatti andrà in vigore l’ ora solare 2019, un cambio orario che, stando all’ultima votazione effettuata dal Parlamento Europeo, potrebbe presto cessare.

Ora solare 2019: come e quando spostare le lancette.

Il passaggio dall’ora legale a quella solare, che avverrà consecutivamente all’avvicendarsi della stagione estiva con quella autunnale, ci permetterà di dormire un’ora in più. Le lancette infatti dovranno essere spostate di un’ora indietro, facendoci così “guadagnare” 60 minuti di sonno.

L’ ora solare 2019 entrerà in vigore la notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre; quando le lancette degli orologi segneranno le 3:00, le stesse dovranno essere riportate indietro di un’ora fino a ritornare alle 2:00.

Ora solare 2019: disturbi e prevenzione.

Oltre al beneficio dei 60 minuti di sonno “guadagnati”, sarà necessario considerare alcuni possibili malesseri dovuti proprio al passaggio dall’ora legale all’ ora solare 2019. Secondo gli esperti infatti, ciò comporta uno squilibrio, anche se momentaneo, dei ritmi biologici del corpo umano, un disagio fisico e mentale paragonabile agli effetti del Jet-lag (condizione clinica riconosciuta che si manifesta in coloro che attraversano più fusi orari, come nei viaggi intercontinentali).

I sintomi del cambio dell’ ora solare 2019 sono:

irritabilità;

insonnia;

stanchezza;

malessere generale;

difficoltà di concentrazione.

Questo disagio può colpire tutti, in particolar modo le persone che soffrono di ansia, depressione o insonnia finanche i bambini che, a differenza degli adulti, potrebbero manifestare il malessere con una più accentuata irritabilità.

Per ovviare a tutto ciò, gli esperti consigliano di non cambiare i propri orari, soprattutto quelli del sonno, è infatti importante andare a dormire e svegliarsi sempre alla stessa ora.

È inoltre consigliato svolgere attività che favoriscano il rilassamento ed un sonno quanto più tranquillo e sereno: bere abbastanza acqua da garantire una buona idratazione del corpo, svolgere regolare attività fisica, mangiare cibi leggeri e soprattutto non sgridare i piccoli ma dare loro qualche coccola in più affinché possano rasserenarsi.

Ora solare 2019: la decisione del Parlamento Europeo.

Dopo aver lanciato un sondaggio online – svoltosi in 28 Stati membri dal 4 luglio al 16 agosto 2018 – la Commissione europea ha avuto la conferma che l’84% dei votanti è favorevole all’abolizione del cambio orario.

Si è così deciso di portare avanti il progetto di legge che ha come oggetto l’interruzione del passaggio dall’ora legale all’ora solare, una proposta che gli stessi deputati del Parlamento Europeo hanno appoggiato durante la votazione tenutasi nel marzo di quest’anno e che si è conclusa con 410 voti a favore, 192 contro e 51 astensioni.

Cosa determina tutto ciò?

Nel 2021 i paesi dell’UE potranno decidere in autonomia, previa consultazione con gli altri Stati membri, se mantenere per sempre l’ora legale o l’ora solare, abolendo definitivamente il cambio orario stagionale che non potrà più essere applicato.

Gli Stati che sceglieranno l’ora legale effettueranno l’ultimo spostamento delle lancette l’ultima domenica di marzo del 2021 mentre quelli che preferiranno l’ora solare regoleranno gli orologi per l’ultima volta nel corso dell’ultima domenica di ottobre del 2021.

