Come sta Emma Marrone, se lo domandano tutti, la verità è che la cantante ha annunciato genericamente uno stop per dare a se stessa il giusto tempo e la giusta tranquillità per affrontare un problema di salute.

La natura di detto problema non è precisata, il resto è sciacallaggio. Questo diciamolo subito, così da sgomberare il campo da equivoci e false aspettative.

Autentico e condivisibile solo un video in cui Emma stessa rassicura i fan: “Io sono tranquilla“, dice esortando anche il pubblico ad esserlo altrettanto (Video in calce all’articolo).

In modo particolare sta circolando un’immagine estremamente ambigua e che facilmente può prestarsi a falsificazioni.

Come sta Emma Marrone? La risposta a questa domanda non può essere soddisfatta grazie alla foto virale della cantante ritratta in camice ospedaliero e con una mascherina.

L’immagine di una Emma, evidentemente in ospedale, sta diventando virale attraverso il web, è accompagnata da scritte tali da equivocare la datazione temporale e il contesto della foto stessa: c’è chi scrive, come didascalia, “è andato tutto bene” e chi si accontenta di un “forza Emma”.

Ovviamente, complice il meritato amore di cui quest’artista gode, l’immagine, ovunque postata, raccoglie Like. Ma quella foto ritrae Emma semplicemente durante una visita di solidarietà in un reparto di oncologia pediatrica, cosa che la cantante è solita fare.

La foto è vecchia, ne dà conferma l’ Emma Marrone FanPage chiedendo a chi l’ha postata la rimozione.

Come sta Emma Marrone? C’è chi lascia intendere che : “E’ andato tutto bene”, ma cosa è andato bene e quando?

Chi ha accompagnato la scritta: “E’ andato tutto bene alla suddetta foto lo ha certamente fatto agendo con superficialità, con molta superficialità. Qualcuno ora si giustifica in questo modo:

Paola Turci ha pubblicato una stories instagram in cui scriveva proprio: “E’andato tuuto bene“; senza che il nesso sia palese, ma nemmeno facilmente intuibile, c’è stato chi ha creduto che la cantante si riferisse alla collega Emma Marrone, ovviamente non era così. La stessa Paola Turci chiarisce che ad essere andato bene è un esame suo personale e altrettanto non precisato.

Morale della favola: