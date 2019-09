Una ragazzina di 15 anni è ancora una bambina, nel mondo che l’accoglie deve cercare il suo futuro guidata da chi la ama e i genitori sono i fari e i consiglieri, sono i custodi a guardia di un fiore sbocciato ma non ancora maturo. Martina, la ragazza di 15 anni scomparsa da Latina, forse non sa ancora di essere quel fiore immaturo, forse si sente grande e indipendente, ma chi è con lei, come chi la incontra o chi semplicemente la vede, ha il compito (eguale e diverso) di aiutarla, di assolvere a quell’adulta e matura funzione di faro. Martina, deve tornare a casa!

Martina, la ragazza di 15 anni scomparsa da Latina: diffondere foto e info per aiutare le ricerche.

Il programma di inchiesta “Chi l’Ha Visto” si è occupato del caso di Martina definendone con chiarezza gli elementi chiave: quella di Martina Capasso sta diventando una stringente emergenza poiché la ragazzina manca da casa già da lunedì e non ha più dato alcuna notizia di sé, oltretutto alla denuncia di scomparsa della minorenne si accompagna la ricerca non solo della ragazza, ma anche di un uomo di 40 che, a quanto pare, è insieme a Martina nella sua fuga.

E’ sempre la redazione di “Chi l’Ha Visto” a contattare la famiglia di quest’uomo, la sorella, Valentina, accetta di parlare ai microfoni del programma tv e, in collegamento telefonico, conferma che Martina sarebbe con Angelo, suo fratello.

La stessa sorella autorizza la Rai alla diffusione della foto dell’uomo (visibile sul sito Raiplay al minuto 1:11:20 circa) e fa un appello al fratello affinché la ragazza di 15 anni scomparsa da Latina possa tornare a casa: “Riportala dalla mamma“.

Valentina, la sorella di Angelo dichiara:

Martina è con mio fratello, ma io non ho più notizie. Mio padre non mangia più, è preoccupatissimo. Chiedo a lui di ritornare e di riportare questa ragazza a casa dalla mamma.

Come riconoscere la ragazza di 15 anni scomparsa da Latina e chi contattare:

Martina e Angelo si sono conosciuti mentre portavano a spasso i rispettivi cani, ma Angelo anagraficamente potrebbe essere il papà della giovane, la differenza d’età è veramente significativa. Infatti l’uomo rischia di essere denunciato per sottrazione di minore.

Martina è alta 172 cm;

ha occhi e capelli castani;

al momento della scomparsa indossava una t-shirt bianca, una felpa arancione legata in vita, un paio di pantaloni neri con bande laterali colorate e scarpe da ginnastica arancioni.

La famiglia fa sapere che si è allontanata da casa lunedì 23 settembre approfittando di un momento di assenza dei familiari, ha portato con sé uno zaino arancione con alcuni cambi al suo interno. Non ha portato con sé il cellulare e nemmeno i documenti personali.

La ragazza di 15 anni scomparsa da Latina ha un segno distintivo: una rosa con volto di donna tatuata sul braccio destro.

Chi dovesse vedere Martina o Angelo (foto dell’uomo sul sito Raiplay al minuto 1:11:20 circa) è pregato di contattare le autorità o inoltrare la segnalazione a “Chi l’Ha Visto”