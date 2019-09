Ventidue anni fa fu Lady Diana a dare inizio a tutto questo, in Angola si recò in un centro riabilitativo dove venivano impiantate protesi ai bambini vittime delle mine antiuomo. Fu lì che conobbe Sandra allora appena tredicenne.

Parlando della principessa Diana, Sandra ricorda:

“Lei venne al centro perché voleva vedere come funzionava il cambio di una protesi agli arti.

All’epoca ero molto piccola, una ragazzina davvero minuta, e mi venne misurato il ginocchio per vedere come si sarebbe adattata la protesi.

Diana stava guardando e iniziò a piangere.

Poi andammo fuori, ci sedemmo sotto un fico e lei cominciò a parlarmi. Ne fui molto felice: era un onore stare accanto a una principessa.“

Sandra, nelle immagini scattate ventidue anni fa, è seduta sulle gambe di Lady Diana. Grazie a quelle foto è diventata uno dei simboli della lotta alle mini antiuomo.

Il principe Harry, durante il suo viaggio in Angola, ha voluto incontrare Sandra e le immagini che li ritraggono insieme sono la rappresentazione di un percorso umanitario che nel figlio della principessa trova nuova linfa e nuovo vigore.

Quando incontrò la Principessa, Sandra Thijika aveva solo tredici anni, correva il 1997, oggi la donna ha trentacinque anni ed è madre di cinque figli, una delle sue bambine porta il nome di Diana in ricordo di quell’incontro, che fu tanto toccante e profondamente vissuto.

Mine antiuomo, la promessa di Harry è importante:

“Non ci saranno più mine.

So che non riavrai mai la tua gamba – ha detto il principe a Sandra durante il colloquio -, ma […] quando i tuoi figli avranno la tua età non ci saranno più mine antiuomo.”

Rispetto al problema delle mine antiuomo, è notevole il peso che la posizione pubblica di personaggi di spicco come Harry può avere. L’auspicio è che immagini come queste invadano il mondo e le promesse dei potenti trovino realizzazione.