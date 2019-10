Martina Capasso è stata ritrovata, Angelo C., il 40enne con cui si era allontanata da casa, e la ragazza, erano a Latina presso la stazione ferroviaria di Latina Scalo.

Ritrovata Martina Capasso: fermato il vicino di casa, ora è accusato di sottrazione consensuale di minore e cessione di droga a minorenne.

Non è chiaro se il ritrovamento sia frutto della partecipazione della giovane o dell’uomo, quindi della loro intenzione di ritornare a casa, o solo del lavoro investigativo dei Carabinieri.

Sta si fatto che Martina Capasso è tornata ai suoi affetti dopo circa dieci giorni di assenza, al suo allontanamento si aggiunge il peso di una possibile cessione di droga da parte dell’uomo che era con lei. La stampa rivela, infatti, che Martina aveva con sè un flacone di metadone, aperto e utilizzato. Stando alle prime ricostruzioni Angelo C. lo aveva prelevato in mattinata a Napoli e poi l’aveva consegnato alla giovane.

Angelo C. è un vicino di casa della famiglia Capasso, ha conosciuto Martina perché entrambi portavano a spasso i rispettivi cani nell’area circostante alle abitazioni.

Vicende come quella di Martina devono aprire spazi di riflessione importanti: i figli hanno bisogno di sentirsi grandi e accolti, spesso, non per demerito delle famiglie, cercano la conferma (o meglio la soddisfazione) di questi bisogni fuori casa. Osservare, dialogare senza osteggiare, stendere la mano sono o possono essere strategie efficaci per favorire la riflessione. Da parte loro i ragazzi devono capire che la dedizione e la fatica dei genitori passano anche attraverso i no, le negazioni e le opposizione, ma in esse persiste sempre l’amore.