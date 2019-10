Meghan Markle incinta per la seconda volta, il rumor sembra trovare conferma nella linea carezzevole di un vestito verde che fascia – forse un po’ troppo – il panconi della Duchessa.

I tabloid britannici lo annunciano: Meghan Markle incinta per la seconda volta!

Se fosse vero che Meghan Markle è incinta, se fosse stata veramente tradita dal vestito (peraltro riciclato), il commosso Harry ritornerebbe ad essere papà già nella prossima primavera.

Meghan Markle incinta per la seconda volta – i fatti.

Sono passati solo 6 mesi dalla nascita del piccolo Archiee, ma, quando Meghan ha preso la scena della consegna dei premi WellChild, il vestito verde di P.A.R.O.S.H – lo stesso che l’ex attrice indossò nel giorno dell’ufficializzazione del suo fidanzamento – ha lasciato intravedere un pancino sospetto sottolineato dalla cintura in vita.

In Sudafrica la Duchessa aveva sempre indossato abiti morbidi e con un immancabile cintura. C’è da capire se queste scelte di stile siano l’adattamento a un corpo non ancora tornato nella linea pre-gravidanza o se i Duchi del Sussex vogliano presto realizzare il sogno di una famiglia grande e ricca di eredi al trono, proprio come Kate e William (anche se qui la definizione di eredi al trono è azzardata poiché i figli di Meghan e Harry sono, nella linea di successione, molto lontani dal potere regale).

Meghan Markle incinta per la seconda volta – l’indizio

Harry ha partecipato con forte emotività al WellChild Awards, proprio mentre pronunciava il discorso di apertura ha riportato la sua esperienza di paternità rievocando un dettaglio che, posto così come ha sottolineato il Duca, sembra quasi un indizio: ha ricordato che Meghan lo scorso anno e in occasione del discorso di apertura dello stesso evento era già incinta, ma nessuno lo sapeva.