Bimba muore sul bus mentre va a scuola, aveva 12 anni: il dramma si è consumato ieri mattina a Milano su un bus in transito per via Novara. La piccola studentessa, per recarsi a scuola, partiva dal Giambellino, dove viveva con mamma e papà.

Alle 7.43 dall’autobus parte una disperata chiamata al 112: sul bus della linea 80 c’è una bimba che si sente male. Due le autoambulanze che si fermano e una pattuglia dei vigili urbani allertata da un automobilista.

Bimba muore sul bus mentre va a scuola, si attendono più approfonditi esami per scoprire la causa del decesso

I paramedici e i medici dell’autoambulanza la intubano, la caricano sul mezzo e la conducono all’ospedale San Carlo, dove arriva, in Pronto Soccorso e in gravissime condizioni, alle 8.32; le manovre rianimatorie non si interrompono neanche per un secondo.

Stando a quanto riferito dalla stampa, la bambina riprende il suo ritmo cardiaco per un breve lasso di tempo che, però, basta ad una TAC , grazie all’esame i medici accertano che è in corso un’emorragia interna.

Ma al ritorno in rianimazione l’ultimo fatale arresto cardiaco.

Questa morte è una vera tragedia consumatasi ieri, in una mattina come tante, a Milano, in una grande città come molte e in una famiglia che sino a questo momento era “comune”. Resta il dolore di una mamma e di un papà distrutti, a loro manifestiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio.