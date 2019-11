Paura tra la gente albanese e italiana: la terra ha tremato e il terremoto in Albania è stato avvertito distintamente nel sud Italia.

Mentre il cielo è ancora avvolto dall’oscurità della notte, in Albania gran parte della popolazione è stata svegliata da una forte scossa di terremoto: la magnitudo 6.5, la terra ha tremato alle 3:54, l’area interessata è quella della costa settentrionale dell’Albania in prossimità di Durazzo, da dove arrivano immagini di paura e sconcerto.

Terremoto in Albania, la scossa è stata distintamente avvertita anche in Italia, Facebook è pieno di messaggi di apprensione:

l’effetto del sisma si è propagato sino in Puglia, in Basilicata, in Campania e in Abruzzo. Alle 3.54 , ora italiana, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto si sono svegliate sotto la spinta della terra tremante. Nessun ferito.

Terremoto in Albania, in Italia nessun danno a cose o persone, in Albania crolli e danni in via di accertamento, si spera che non ci siano vittima.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, nonché il servizio geologico statunitense Usgs, rintracciano l’ipocentro del terremoto in Albania a circa 10 km di profondità e l’epicentro tra Shijak e Durazzo. Le prima immagini che ci arrivano dall’Albania documentano crolli, fonti stampa locali parlano, in modo particolare, di crolli a un palazzo in cui un numero non precisato di persone sarebbe ancora bloccato .