Il cane sulle macerie: questa foto non è stata scattata in Albania!

Anche se sta diventando un’immagine simbolo del terremoto albanese, quella del cane sulle macerie è uno scatto datato ed estraneo alla tragedia albanese. La foto circola in rete da anni, lo stesso soggetto (ovvero il medesimo cane su cumuli di detriti simili o uguali a quello immortalato nell’immagine in questione) è stato riportato in rete più e più volte in associazione a diverse notizie relative a disastri, terremoti ed emergenze ambientali.

Pertanto fate attenzione: lo stimolo alla commozione sta a un passo dalla speculazione! Il cane sulle macerie non è una foto attribuibile al terremoto albanese.

L’immagine si può rintracciare in rete con una datazione ben più remota rispetto a quella del terremoto che ha scosso la terra albanese.

Lo shot che segue lo dimostra:

Il cane sulle macerie, di chi è lo scatto?

L’immagine è attribuibile al fotografo Jaroslav Noska, non vi è un solo scatto ma molti scatti a tema e i siti specializzati nella vendita online di immagini per uso editoriale ne forniscono diverse versioni.

In conclusione le immagini, il cui merito artistico va al fotografo Jaroslav Noska e che evidentemente toccano il cuore, certamente non raccontano la tragedia albanese. Ciò sebbene siano state sfruttate in rete evocando pietistiche sensazioni in riferimento al doloroso scenario del terremoto in Albania.

Difficile ricostruire la storia della foto la didascalia si traduce in questo modo generico: “Cane in cerca di feriti in rovina dopo il terremoto”.

Screenshot che attesta il caricamento dell’immagine del cane sulle macerie in altri luoghi della rete, in particolare su un sito di materiale fotografico in una data molto precedente al terremoto in Albania: