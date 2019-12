L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha dato notizia di due scosse sismiche di lieve entità nella zona dei campi Flegrei, Napoli.

6 e 7 ore fa a Pozzuoli, come da dichiarazione dell’ INGV terremoti, la terra ha tremato.

Terremoto a Pozzuoli, si tratta di una zona ad elevato rischio sismico.

La zona flegrea, a Napoli, è stata interessata da una prima scossa sismica alle ore 1:17 della notte. La prima scossa ha avuto una magnitudo di 2.8; successivamente, alle ore 1:50, è stata avvertita una seconda scossa con magnitudo pari a 1.5.

Terremoto a Pozzuoli, sisma avvertito in numerosi quartieri di Napoli e in diversi comuni flegrei.

La non elevata profondità, tra i 2 e i 3 km, come registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, ha determinato una chiara percezione del sisma. Pertanto sono state molte le segnalazioni dei cittadini in particolare nella zona collinare ( quartieri di Pianura, Soccavo, Fuorigrotta e Bagnoli).