Terremoto a Firenze non è uno sciame sismico: l’ ultima scossa a Barberino di Mugello alle 16:32; dalle 3:38 di questa notte le scosse si succedono nel tempo variando d’intensità col picco di magnitudo di 4,5 registrato alle 4:37. Le scosse non sono mai molto profonde, la profondità si assesta tra i 3 e i 5 km, ed è ciò che le rende distintamente percepibili.

La stampa nazionale chiede il parere degli esperiti e la risposta è chiara: difficile fare previsioni, ma non si può parlare di sciame sismico

Quelle che la popolazione sta subendo inerme non sono scosse di assestamento, si tratta di sequenze che possono continuare anche per giorni, se non per settimane e possono scatenare decine se non centinaia di terremoti di diversa entità, “uno più forte rientra nella possibilità delle cose”, ha dichiarato l’esperto alla stampa precisando che non è possibile conoscere l’evoluzione di un simile fenomeno naturale.

Fanpage raccoglie le dichiarazioni di Romano Camassi, ricercatore dell’Ingv della sezione di Bologna, l’esperto afferma che il motore dell’evento sismico è il medesimo che ha originato il terremoto in Albania.

La sequenza di scosse che stanno caratterizzando l’evento sismico fiorentino non può essere definito uno sciame sismico perché non è un fenomeno definibile con caratteristiche determinate, almeno non lo è ancora. Esiste la possibilità di altre scosse, come di fatto sta avvenevdo.

Si può dire per certo che il terremoto fiorentino è parte dello stesso motore del terremoto in Albania: ” Anche l’Albania si trova infatti sul margine orientale della placca adriatica e quindi quel terremoto appartiene agli stessi processi geologici che generano i sismi dell’Appennino” (Citazione, per l’intervista completa si rinvia alla fonte).