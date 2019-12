Sta per arrivare l’anno 2020 ed è immancabile la domanda su cosa ci attende, le previsioni astrologiche non mancano mai mentre, ma, dato il numero che quest’anno porta 2020, grande è la curiosità numerologica:

il 2020 è un numero doppio composto dalla ricorrenza di due 20 (2020) in successione e ciò ha un significato nella numerologia.

Qual è il significato doppio del numero 2020, numero che segnerà il prossimo anno su tutti i calendari?

La numerologia si interroga sia sul significato del numero doppio 2020 che su quello dei numeri che lo compongono e, in tal senso, parte da un assunto:

tutti i numeri e ogni numero di essi, quando siano numeri a più cifre, hanno un significato. Nel numero 2020 coesistono il 2, lo 0, il 20 e il 4 (che possiamo definire il numero nascosto).

Il significato doppio del numero 2020 diviso numero per numero.

Il numero 2 rappresenta la cooperazione e la dualità, indica il bisogno umano di non essere da solo per divenire piuttosto un uno più uno, ovvero una coppia che si sostiene e si aiuta.

Il numero due è il numero della comunione, l’unione non utilitaristica ma nemmeno solo altruista, la coesione di cui le parti reciprocamente godono e beneficiano.

Il numero 0 è simbolo di rinascita, dallo 0 si riparte come da una tabula rasa. In questo numero si “riflette”, si medita sul presente e sul futuro, non però dimenticando il passato.

Il numero 0 è il numero della ripartenza, non ha senso di esistere senza dei propositi, degli obiettivi e una finalità.

Il numero 20 unisce il 2 allo zero, questo sodalizio fa del 20 il numero della condivisione ispirata al futuro, del progresso non egoistico ma accompagnato e reciproco.

Il 2020 è numerologicamente un anno 4, vediamo perché

Il significato del numero doppio 2020 come anno 4:

2+0++2+0=4

in pratica 2+2=4

ll numero 4 all’interno della numerologia degli anni è auspicio di positive sorprese, tenacia e positività, ma soprattutto già ex se (cioè di per se stesso) indica stabilità.

Questo numero è segno di progresso verso qualcosa di nuovo, di futuro, ma non lontano, anzi prossimo e realizzabile, qualcosa che viene conquistato in modo stabile. In pratica è il numero del: “Ce la posso fare!“.

Il significato del numero doppio 2020 complessivamente considerato:

L’insieme di questi numeri fa del 2020 un numero complesso ma sempre incentrato sulla positività: positivo è l’incontro, positivo è il progresso, positiva è l’opportunità di rinascita.

In questo senso l’anno che verrà si prospetta segnato da felici indizi e auspici di positività e pienezza, in modo particolare per chi attende una rinascita. Ciò che non bisogna mai dimenticare è che l’alea positiva che qualunque “speranza” può offrirci, anche la numerologia, deve essere solo uno sprone per dare il meglio di sè, siamo noi il motore della nostra vita.