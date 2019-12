Ad ogni festività natalizia ritorna la questione luci di Natale e sicurezza: accendere le luci natalizie è infatti un potenziale pericolo a meno che non si presti particolare attenzione alla funzionalità dei dispositivi elettrici e alla prevenzione incendi.

Luci di Natale e sicurezza, un recente dramma nel pistoiese riporta l’attenzione di tutti sul problema.

Ha colpito il cuore del Paese la notizia del padre di famiglia morto a causa dell’incendio domestico del suo albero di Natale, il rogo sarebbe stato causato dalle luci natalizie e non è la prima volta che si verifica una simile tragedia.

Aveva 83 anni l’ex commerciante di Agliana, provincia di Pistoia, che ha perso la vita asfissiato dal fumo del rogo divampato nella sua casa, la causa è stata rintracciata in un corto circuito scatenato dalle luci dell’albero di Natale.

La moglie e la figlia sono rimaste intossicate, ma si sono salvate. Danni all’intera palazzina di 3 piani.

Luci di Natale e sicurezza: le norme base da rispettare.

E’ buona norma collocare l’Albero di Natale e le sue luci lontano da oggetti infiammabili, tende, tappeti e qualunque tappezzeria non dovrebbero essere mai prossimi all’albero.

Allo stesso modo è buona norma evitare agganci metallici per il fissaggio delle luci, è risaputo infatti che il metallo è un buon conduttore elettrico e questo rappresenta di per sè un pericolo potenziale, pericolo che diventa concreto in caso di dispersione di corrente elettrica.

E’ consigliabile preferire sempre luci a bassa tensione, ciascuna con un alimentatore separato e ciascuna con una presa elettrica a sé. Piuttosto che prese multiple, in caso di necessità, si possono adoperare delle comuni cibate per attivare contemporaneamente le diverse alimentazioni.

Nella scelta delle luci è opportuno optare per luci a Led, diversamente dalle altre queste luci non si surriscaldano, inoltre sopportano meglio l’umidità e le vibrazioni che possono intervenire a causa delle sollecitazioni a cui l’Albero di Natale è comunemente assoggettato.

Se avete bambini piccoli fissate l’albero al soffitto o alla parete, une eventuale crollo dell’albero è cosa potenzialmente molto pericolosa e persino capace di determinare correlati inconvenienti elettrici. Anche se non avete “piccoli curiosoni” in giro per casa, né animali domestici che potrebbero aggredire l’albero minandone la stabilità, è sempre importante controllare che la base di appoggio sia salda e che l’abete non penda né oscilli.

Non tutti sanno che il pericolo di incendio è maggiore quando l’abete è naturale e non artificiale, sarebbe pertanto preferibile sceglier un albero non troppo umido o comunque asciugarlo prima di addobbarlo. Fate molta attenzione all’umidità dell’albero che è complice anche in fatto di allergie e sappiate che nei vivai gli alberi vengono sempre bagnati.

Se, viceversa, scegliete un albero artificiale abbiate cura di controllare che i materiali di cui si compone sono certificati come ignifughi e che sia riportato il marchio CE sull’imballaggio.

Luci di Natale e sicurezza: marchio CE.

Il marchio CE deve essere sempre presente sull’etichetta delle luci natalizie, non scegliete un modello che non lo presenti, che non abbia un’etichetta scritta in italiano e che non riporti anche le indicazioni relative all’importatore e al paese di fabbricazione.

Consiglio pratico: non gettate le scatole d’imballaggio e conservate ogni luce nella sua confezione, questo vi tornerà molto utile laddove qualche lampadina di una serie dovesse rompersi o fulminarsi.

COME RICONOSCERE UN MARCHIO CE AUTENTICO

Luci di Natale e sicurezza: cosa fare se abbiamo conservato le luci in deposito, in cantina, in soffitta o nello sgabuzzino per un anno intero?

E’ fondamentale controllare che le luci non abbiano assorbito umidità; prima di attaccare le luci in corrente sinceratevi che non ci siano fili scoperti, alimentatori o spine danneggiate.

Se ci sono lampadine bruciate, rotte o difettose, ricordate che le lampade non sono sempre fungibili tra loro, ovvero non sono tutte uguali! Rispetto alla sostituzione di una o più lampadine di una serie, è importante sostituirle con lampadine della stessa marca, del medesimo modello e soprattutto di pari tensione. Una sostituzione scorretta può essere causa di surriscaldamento.

Luci di Natale e sicurezza delle spine in corrente.

Posto che le spine in corrente non devono essere sovraccaricate (anche per ragioni di peso di prese e alimentatori), pur preferendo le ciabatte, è fondamentale staccare le spine di notte e ogni qualvolta si lasci l’albero incustodito (quindi staccate le spine delle luci natalizie ogni qualvolta uscite da casa).

I fili di alimentazione devono essere “isolati”, ovvero non devono intralciare aree di passaggio dove chiunque potrebbe inciamparvi, con conseguente pericolo. L’area dell’alimentazione dell’albero va particolarmente isolata dai bambini e da animali domestici, gli uni e gli altri potrebbero essere attratti dai fili.

Luci di Natale e sicurezza dei bambini.

I bambini vanno educati sin da piccoli alla comprensione della “funzione” delle luci: non sono un giocattolo e pertanto non debbono essere adoperate come se lo fossero.

Luci di Natale e sicurezza quando si scelgono luci per esterni.

Rispetto alle luci da esterno, sull’etichetta deve essere riportata la dicitura “uso esterno” e il Codice IP, Marchio Internazionale Protezione o Marchio Protezione Ingresso, che indica la capacità del materiale d essere esposto all’umidità e alle intemperie.

Gli apparecchi d’illuminazione non possono avere grado di protezione inferiore a IP20 ed in linea generale il massimo grado di protezione per gli apparecchi d’illuminazione è IP68. Lo standard minimo raccomandato è IP44, anche in questo caso è preferibile l’uso di luci a bassa tensione (24 V) avendo cura di utilizzare un alimentatore separato e una presa di corrente per ciascuna luce.

Anche rispetto alle luci per esterni, valgono per il controllo pre montaggio e la sostituzione di eventuali lampadine rotte le stesse regole delle luci per interni.