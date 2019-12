Come fare un video messaggio di Babbo Natale gratis e personalizzato

La magia del Natale è fatta di simboli, si pensi all’albero, alle luci, ai doni, agli elfi e allo stesso Presepe in cui si muovono figure emblematiche e ricche. L’elenco potrebbe essere molto lungo, ma è una l’immagine del Natale per eccellenza (almeno nell’immaginario dei bambini): Babbo Natale.

Esiste un modo che consentirà al tuo bambino di ricevere un video messaggio di Babbo Natale gratis, personalizzato e in italiano.

I miei figli sono ormai grandi, al punto tale che, in fatto di sorprese, quest’anno le cose si sono ribaltate: sono stati loro a creare un video messaggio di Babbo Natale per il papà e per me. E’ stato così che ho scoperto il Polo Nord Portatile, PNP.

PNP è una applicazione gratuita che potete scaricare sul cellulare ed è un sito web da cui, specularmente all’applicazione, potete creare il vostro video messaggio di Babbo Nalate personalizzato, gratis e ambientato in un’atmosfera da perfetto villaggio di Santa Claus con tanto di Elfi al lavoro.

Come funziona PNP e come fare un video messaggio di Babbo Natale personalizzato e gratuito.

Aprite il sito o scaricate l’applicazione, potrete logoravi e accedere alle funzionalità tramite account Google o Facebook per facilitare il login, oppure attraverso mail. Vi verrà chiesto l’inserimento di un nome utente e di una password. Io ho scaricato l’app.

Cliccate su “Crea un altro video” – come da foto sopra. Da qui avrete accesso a una schermata in cui potrete inserire i dati utili per la personalizzazione:

nome del bambino; ragazzo o ragazza; data di nascita; foto (necessaria per rendere credibile l’intero video messaggio di babbo Natale); vita quotidiana (ovvero un elenco di opzioni utili per la personalizzazione) , nonché luogo in cui il bimbo vive (altrettanto necessario affinché il bimbo abbia modo di immaginare Babbo Natale come vero e vicino).

Immediatamente sotto il nome del bambino, troverete un riquadro con la dicitura: “Babbo Natale dirà …” cliccandovi a fianco potrete trovare un elenco di alternative e selezionare un soprannome. Nel mio video esempio, io ho selezionato “Principessa”.

Rispetto alla vita quotidiana, l’elenco che la app vi fornisce è lungo, va dalla scuola (frequenta l’asilo piuttosto che la scuola elementare) alle caratteristiche personali, come “ha n bellissimo sorriso”.

A questo punto vi basterà cliccare su “Crea Video” e, dopo una breve attesa, otterrete il vostro video personalizzato che rimarrà disponibile nella sezione “Le mie creazioni della vostra app”.