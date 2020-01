Morto l’ attore Vito Molaro, aveva solo 26 anni, una carriera all’attivo che faceva sperare e una tenacia da leone, riusciva a esporsi ferito ma fiero, tutto senza nascondere la sua difficile situazione di salute e la sua lunghissima e accanita lotta per la vita.

L’ attore Vito Molaro era affetto da una grave patologia genetica ed ereditaria: la fibrosi cistica.

Già in terapia intensiva a Roma, Vito aveva pubblicato una speranzosa immagine appena pochi giorni fa, il 31 dicembre: “Il leone è ferito ma non è morto. Si ha sempre una ragione per rialzarsi, sempre“, scriveva.



Eppure le condizioni del 26enne, originario di Tufino (provincia di Napoli), si sono improvvisamente aggravate sino a portarlo al decesso nel primo giorno del nuovo anno.

L’ attore Vito Molaro ha lasciato questa terra e le sofferenze della sua condizione, il cordoglio è grande e diffuso. Si ricorda la tenacia di un giovane che non si arrendeva alla malattia.

Molaro aveva interpretato diversi ruoli, era stato parte del cast “Troppo Napoletano” con Serena Rossi, “San Valentino Stories”, “Il Mio Uomo Perfetto” e aveva recitato anche nella celebre soap opera napoletana “Un Posto al Sole”.