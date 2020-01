Siamo soliti identificare l’amore nella famiglia e una famiglia la immaginiamo mediamente alta tra i 150 e i 170 centimetri, a volte i papà superano anche il metro e ottanta centimetri e qualche mamma altissima non manca.

Eppure l’amore ha tante declinazioni! Una famiglia immensa ma piccolissima – almeno in misura di centimetri – ci è stata mostrata in tutta la sua verità da Bill Klein e Jennifer Arnold i genitori de “Il Nostro Piccolo Grande Amore”. Affetti da nanismo, Bille Jennifer sono stati protagonisti della splendida adozione di Will e Zoey, due figli di cuore, nati a loro volta con “problemi di centimetri“.

Quando Will e Zoey hanno fatto il loro prorompente ingresso nella vita di Bill Klein e Jennifer Arnold erano piccolissimi.

Allora le telecamere erano accese sulla famiglia de “Il Nostro Piccolo Grande Amore” (reality Tv che ha raccontato la vita di questa straordinaria coppia e dei loro figli, trasmesso in Italia da Real Time).

Vedere come sono diventati oggi Will e Zoey emoziona perché la loro è una storia d’amore coinvolgente che interessa Bill e Jennifer in molti modi, in particolare nella scelta di accogliere chi come loro deve affrontare una vita speciale, caratterizzata da esigenze precise e particolari.

Bill Klein e Jennifer Arnold un esempio d’amore, resilienza, tenacia, vita e coraggio.

Quello che stupisce di questa famiglia, che via social continua a dare notizie di sé, è la dimostrazione di come la “normalità” non sia una condizione che appartiene solo a noi, fortunati normodotati.

Si può essere normali pur essendo nati speciali.

La famiglia di Bill Klein e Jennifer Arnold si è ulteriormente allargata, se non ve ne siete accorti annovera tra i suoi membri un altro testimone d’amore!

La foto di Will che dorme abbracciato al cagnolino di casa è una nuova – ma costante – attestazione di una vita condotta nel nome della semplicità, della normalità, dell’amore e dell’accoglienza.

Mamma Jennifer scrive: “A boy and his dog… We all need a snuggle buddy“, ovvero: “Un ragazzo e il suo cane… Tutti abbiamo bisogno di un compagno di coccole“.

Richiamare l’attenzione di tutti sulla testimonianza di vita di questa famiglia deve valere come un vero e proprio monito alla gioia, all’accoglienza e all’amore per la vita. Niente è impossibile se amiamo ciò che siamo e continuiamo ad essere profeti di amore.