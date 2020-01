Cosa stanno combinando veramente Meghan e Harry? La notizia del divorzio di Meghan e Harry dalla famiglia reale ha oscurato affari internazionali di portata politica molto più ampia.

Di fatto è noto a tutti che i reali, soprattutto i membri giovani della corona, abbiano un’enorme presa sull’opinione pubblica perchè, complice l’era dei social e della diffusione veloce e per immagini delle notizie, queste figure vivono in bilico tra antico e moderno, tra fasti e opere caritatevoli, tra normale umanità e fantasia, generando grande attrattiva.

Malgrado le molte supposizioni in merito al divorzio di Meghan e Harry dalla famiglia reale, le cose sono chiaramente esplicate, per come stanno e senza troppi fronzoli, nel nuovissimo sito dei Duchi del Sussex.

Ddivorzio di Meghan e Harry dalla famiglia reale, per primi vengono i pettegolezzi (sono quelli che più velocemente si diffondono e che hanno maggiore attrattiva).

Il più piccante tra tutti i pettegolezzi a riguardo è quello della fuga di Meghan: a quanto pare la duchessa avrebbe lasciato l’Inghilterra perché Harry potesse trattare la “resa” della famiglia reale, ovvero costringere la nonna, il padre e il fratello a dare a Meghan e a Lui stesso esattamente ciò che vogliono.

L’interesse della coppia di Duchi è chiaro: i due vogliono autonomia finanziaria, cioè possibilità di esercitare attività professionali e lucrative autonome per il sostentamento privato della loro famiglia. Questo quanto si evince anche dal loro sito. Non rinuncerebbero al titolo nobiliare e restando fedeli alla Corona avrebbero ancora cura di attività e progetti benefici in nome della Monarca.

I fondi economici che la Corona gestisce (la cosiddetta Sovrana Sovvenzione) legano i membri della famiglia reale agli onere istituzionali e filantropici legati al loro ruolo e li finanziano impedendo, però, lo svolgimento di ogni lavoro autonomo. Di fatto chi vive a palazzo e fa parte della famiglia reale è economicamente e finanziariamente vincolato alla Corona e al suo bilancio, nonché alle sue regole finanziarie e non.

L’autonomia finanziaria dei Duchi non comprometterebbe le attività filantropiche (c’è chi sostiene che non rinunciando al titolo nobiliare al ducato del Sussex i due continuerebbero a ricevere cospicui fondi, a questo pare completamente finalizzati proprio alle opere benefiche).

Il divorzio di Meghan e Harry dalla famiglia reale sarebbe stato assai forzato dalla stessa coppia.

Per mesi Meghan e Harry avrebbero lavorato a un sito web comparso in rete senza che la Regina ne fosse a conoscenza, inoltre sarebbe già stato registrato un marchio capace di implementare il business sulla coppia, ma questa volta il merchandising sarebbe tutto privato e, secondo i più, sarebbe stato ordito persino alle spalle della Regina.

Meghan sarebbe volata a Toronto, in Canada, con il piccolo Archie mentre Harry è certamente a casa a combattere una battaglia complicata che nel loro sito la coppia presenta come una innovazione alla monarchia inglese e alle sue regole. Mentre la Monarchia stessa risponde sottolineando che su tratta di processi complessi e lunghi.

Qualcuno legge un segno di chiara rottura nell’assenza della foto dei Duchi dalla scrivania della Regina in occasione dell’annuale e celebre discorso natalizio, ad oggi è chiaro che è stato un primo segno di presa di distanza.

Sta di fatto che la Corona origina un enorme flusso turistico sull’Inghilterra, proprio nel loro sito Harry e Meghan ne quantificano i frutti in 1,8 miliardi di sterline all’anno.

Essa è oltre tutto rappresentazione e attestazione di un’antica cultura che si intreccia nella storia secolare del Regno Unito.

Negli anni la monarchia è stata però scossa da circostanze e figure complesse e affascinanti e ha subito sempre più innovazioni e rivoluzioni, ma la regina reggerà alla Megxit, così com’è stata soprannominata la mossa dei Duchi?