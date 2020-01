Scuolabus finisce fuori strada: 2 bimbi morti

Scuolabus finisce fuori strada: il pesante mezzo scivola giù da un pendio in un ripido avvallamento che corre verso un torrente; la strada è ghiacciata, la nebbia è fitta e l’autista ha intrapreso una via percorribile “con servizio limitato” durante l’inverno; in fine la morte di due bambini che, senza cinture di sicurezza, sono stati scaraventati fuori dall’autobus per poi essere schiacciati dal mezzo. I bimbi, un maschio e una femmina di 8 e 11 anni, sono riapparsi cadavere solo quando il bus è stato sollevato. Questo il disegno a tinte grigie della tragedia.

Scuolabus finisce fuori strada: 2 bimbi di 8 anni morti, 20 feriti tra cui anche l’autista, 5 di loro versano ancora in gravi condizioni.

L’incidente ha avuto luogo ieri intorno alle 7:30 a Eisenach, in Turingia (Germania). Sul posto chiunque si è prodigato per mettere in salvo i bambini, tra i soccorritori anche i parenti delle stesse piccole vittime.

In una tranquilla e piccola comunità, l’accaduto ha scosso tutti e la notizia, diffusasi via web molto velocemente, non può non toccare il cuore di chiunque, ci sono due figli di questa terra, un maschietto e una femminuccia, strappati alla vita ad appena 8 e 11 anni d’età.

Scuolabus finisce fuori strada era diretto alla scuola elementare di Berka vor dem Hainich:

si indaga sul perché l’autista, un giovane di 27 anni abbia affrontato una strada con limitazioni di percorribilità durante l’inverno.

Lo strazio maggiore sono stati i corpicini delle due vittime scoperti dopo che il pesante autobus è stato sollevato, erano stati sbalzati fuori per poi essere letteralmente schiacciati dallo scuolabus.