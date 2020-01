Un’altra tragedia si è abbattuta su Vicky e José Rosello, i genitori del piccolo Julen, morto un anno fa nel pozzo della fattoria di Malaga:

Vicky e José Rosello hanno perso il bambino che aspettavano, quel fratello o sorella che la mamma aveva promesso ai suoi angeli.

Questi sono genitori due volte “vittime” del lutto della perdita dei figli: Julen è morto inghiottito da quel maledetto pozzo, mentre il suo fratellino maggiore, Oliver, morì improvvisamente durante una passeggiata sulla spiaggia tenendo la mano della cuginetta.

Oggi questa giovane coppia piange un altro angelo, un figlio mai nato eppure amato, desiderato e sperato.

Vicky e José Rosello: lutto perinatale, hanno perso il bambino che aspettavano.

La coppia, a cui l’opinione pubblica spagnola – e non solo – è rimasta fortemente affezionata, aveva annunciato la gravidanza in agosto. L’aborto è per loro una nuova battuta d’arresto.

Pensare che avevano appena sancito un accordo con David Serrano , il proprietario della fattoria di Totalán a Málaga.

Vicky e Josè hanno voluto mettere fine allo strazio di rivivere in tribunale ogni momento della morte di Julen, e questo accordo rappresentava esattamente questa possibilità. Probabilmente il loro interesse e la loro attenzione erano rivolti anche alla creatura che cresceva nel ventre della mamma. Ma qualcosa non è andata per il verso giusto.

Corrisponde a 180.000 euro la somma che verrà versata a Vicky e José Rosello per l’incidente in cui il figlio ha perso la vita, lo stesso Serrano dovrà farsi carico di risarcire i costi delle operazioni di soccorso, costi che raggiungono la considerevole cifra di circa 664.000 euro.

La notizia dell’aborto di Vicky è arrivata dalla medesima fonte che ne aveva annunciato la gravidanza e durante il programma Antena 3.