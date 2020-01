Sta per diventare mamma per la terza volta a 41 anni: Alena Seredova è incinta e ne dà annuncio su Instagram con una foto in bianco e nero del pancione che promette “vita”.

Alena Seredova è incinta: aspetta un figlio da Alessandro Nasi, l’imprenditore erede della famiglia Agnelli.

Alena e Alessandro sono legati dal 2015 e convivono da anni insieme ai figli di lei, Louis Thomas e David Lee, nati dal precedente matrimonio tra la modella e Gigi Buffon.

Il matrimonio di Alena e Gigi fu celebrato nel 2011 e sino al 2014 sono state una delle coppie più belle e ammirate d’Italia.

Alena Seredova è incinta, scrive su Instagram:

Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre.

Le mani del compagno che accarezzano il ventre della mamma in dolce attesa sono una promessa di futuro, famiglia, accoglienza, amore.

Visualizza questo post su Instagram Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita.❤Per sempre ❤ Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 29 Gen 2020 alle ore 3:00 PST

Alena Seredova è incinta, chi è il futuro papà?

Alessandro Nasi, erede della famiglia Agnelli, è il cugino di Lapo e John Elkann, è nato a Torino nel 1974, 46 anni; è cresciuto negli Stati Uniti, precisamente a New York.

L’incontro con Alena e l’inizio del loro amore nel 2015.