Solo il 27 novembre scorso Vanessa Bryant condivideva un ricordo datato 1999: Il giorno in cui ci siamo incontrati, 20 anni fa. L’incontro era quello con Kobe Bryant il cestista poi diventato suo marito e padre delle sue quattro figlie.

20 anni da quella foto: a una manciata di giorni da quel ricordo resta oggi solo dolore.

Vanessa Bryant rompe il silenzio:

domenica 26 gennaio è diventata vedova e contemporaneamente ha perso una delle sue bambine, allo stesso tempo le tre figlie che le restano sono diventate orfane e hanno perduto una sorella.

Vanessa Bryant usa Instagram per ringraziare tutti del calore, dell’affetto e del sostegno ricevuti.

“Ne abbiamo sicuramente bisogno. Siamo completamente devastate dall’improvvisa perdita del mio adorato marito, Kobe, il meraviglioso padre dei nostri figli; e della mia bella, dolce Gianna – una figlia amorevole, premurosa e meravigliosa, e una sorella straordinaria per Natalia, Bianka e Capri.

Siamo anche devastati per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica e condividiamo intimamente il loro dolore.

Non ci sono abbastanza parole per descrivere il nostro dolore in questo momento. Mi conforto nel sapere che Kobe e Gigi sapevano entrambi che erano così profondamente amati. Siamo stati incredibilmente fortunati ad averli nella nostra vita. Vorrei che fossero qui con noi per sempre. Erano le nostre meravigliose benedizioni strappate troppo presto da noi“.

E’ impossibile immaginare la mia vita senza di loro, le parole di Vanessa Bryant toccano il cuore nel profondo.

Contemporaneamente la famiglia chiede a tutti che venga loro garantito il massimo rispetto in fatto di privacy.

Vanessa Bryant, aveva conosciuto il campione nel 1999, come ha ricordato lei stessa su Instagram,si erano sposati nel 2001, la loro prima figlia, Natalia Diamante, è nata nel 2003, dopo di lei la scomparsa Gianna Maria-Onore, soprannominata Gigi, nata nel 2006, Bianka Bella nata nel 2016 e Capri Kobe nata nel 2019.

