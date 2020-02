Shannen Doherty ha di nuovo il cancro: “Il tumore è tornato, è al quarto stadio“, è stata l’attrice stessa a rivelarlo durante la trasmissione televisiva “Good Morning America“.

La recidiva si è palesata così velocemente da lasciare l’ex Brenda di Beverly Hills 90210 attonita: “E’ successo tutto nel giro di pochi giorni“.

Shannen Doherty ha di nuovo il cancro, l’annuncio tre le lacrime:

“Non credo di averlo ancora metabolizzato. E’ una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni“, ha spiegato l’attrice.

Dopo aver combattuto contro la malattia dall’anno 2015, nel 2017 Shannen Doherty aveva ricevuto la notizia tanto attesa: il suo cancro era stato dichiarato in remissione. L’attuale recrudescenza della malattia è arrivata del tutto inaspettata, l’attrice lo ha tenuto nascosto ai fan e ai più, persino a chi lavora con lei, per il tempo necessario per partecipare al reboot di “Beverly Hills “.

Ora che è venuta allo scoperto chiede agli ammiratori tutto il loro sostegno per riprendere la sua battaglia.

“In alcuni giorni mi chiedevo perché fosse capitato a me. Ma a chi altro? C’era qualcuno che se lo meritasse vicino a me? Nessuno di noi lo merita. La mia prima reazione è sempre la preoccupazione di come dirlo a mia madre, a mio marito“, ha confessato tra le lacrime.

Shannen Doherty ha di nuovo il cancro: Brian Austin Green, il David Silver del telefilm cult degli anni novanta Beverly Hills 90210, ne era a conoscenza.

“Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare. Brian ha capito la mia difficoltà. Mi chiamava sempre per supportarmi. Mi ha aiutato molto”.