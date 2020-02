La mamma è lì davanti a lei, pochi passi le separano, una distanza che può sembrare un’inezia ma non per loro, che percepiscono quei metri come un distacco insormontabile.

Il Coronavirus separa madre e figlia, così Vitadamamma ha voluto titolare un video che in questi ultimi giorni sta circolando in rete, immagini che mostrano la sofferenza di una bambina che non può abbracciare la propria madre che sta lottando contro i mostri e si sta prendendo cura delle persone malate.

Lo scorso 4 Febbraio l’account twitter China Xinhua News ed il canale YouTube New China TV pubblicavano un video le cui protagoniste sono un’infermiera cinese, Liu Haiyan, e sua figlia di 9 anni.

La donna è impegnata a combattere in prima linea in quella che lo stesso OMS ha definito come una “Emergenza Internazionale di Salute Pubblica”, assistendo i pazienti ricoverati presso il Fugou County People’s Hospital di Zhoukou, città della provincia dell’Henan, nella Cina centro-orientale.

Ciò le ha impedito di fare ritorno a casa e di poter vedere, stringere a se, coccolare e rassicurare la sua bambina che ha dovuto “rinunciare” alla sua mamma.

Coronavirus separa madre e figlia: l’abbraccio d’aria.

“Mamma” urla la piccola tra le lacrime, il volto quasi interamente coperto da una mascherina che lascia intravedere i suoi piccoli occhi socchiusi dal pianto.

“La mamma sta combattendo i mostri” le risponde la donna che le promette di tornare a casa una volta sconfitto il virus.

Non potendo avere alcun contatto fisico diretto con le persone che si trovano all’esterno dell’ospedale, in questo specifico caso i suoi familiari, la donna cerca di incoraggiare la sua bambina con un abbraccio a distanza, un “air hug” come lo definisce l’agenzia stampa cinese, un abbraccio d’aria che la bimba ricambia ma che purtroppo non riesce a placare i suoi struggenti singhiozzi.





“Mamma mi manchi tanto” è il grido disperato della bambina che, prima di andar via, poggia a terra il pranzo destinato alla sua mamma.

“Tornerò da te dopo aver vinto questa battaglia” promette la donna prima di dare un ultimo saluto a distanza alla sua piccola.

Stando al rapporto n°20 pubblicato sul sito dell’OMS, sono al momento 37558 i casi confermati di coronavirus a livello globale, di questi ben 37251 sono quelli confermati in Cina, tra cui 6188 gravi e 812 decessi.







Tuttavia questo video ci ricorda che le “vittime” di questa epidemia non sono soltanto le persone contagiate bensì vi è anche tutto il personale medico che ogni giorno lotta contro questo “mostro”, arrivando persino a rinunciare agli affetti più cari, figli, mogli e mariti che li attendono a casa.

Noi non possiamo far altro che mantenere alta l’attenzione nei confronti del nuovo coronavirus 2019-nCov e cercare di diffondere sempre più il vademecum anti-contagio.



