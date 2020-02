Angelica Donati è nei tratti del viso e nell’espressione degli occhi molto vicina alla fisionomia della sua mamma, la nota conduttrice Tv Milly Carlucci.

Milly Carlucci è madre di due figli nati dal matrimonio, celebrato nel 1985, con l’ingegner Angelo Donati: Angelica Donati e Patrick Donati.

Angelica è la primogenita, oggi ha 33 anni e vive all’estero.

Ha lasciato l’Italia da giovanissima, già studentessa a Londra, dove si è diplomata presso la Sevenoaks School, si è laureata all’università di Oxford in management .

Il suo curricolo è di prestigio: ha lavorato per la Goldma Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo, con sede legale in America, a New York City, mentre è attualmente CEO di un importante gruppo immobiliare. Recentemente ospite in Rai per un intervento sulla Brexit

Anche il fratello di Angelica Donati, Patrick ha studiato all’estero e si è laureato lavorando ora nel ramo aziendale. Angelica ha un seguitissimo profilo Instagram in cui si afferma come donna bella, ricca di talento e intelligente.